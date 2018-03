Agressée chaque jour par son oncle

Elle s’y est fait piéger et est devenue, bien malgré elle, le jouet sexuel du religieux.

« Quand on est devant des personnages démoniaques comme ça, on vit dans une peur constante d’être tuée. Dans ses crises de colère, j’avais peur d’être massacrée. Il avait une telle colère qui sortait de son regard et il cassait tellement de choses que je me disais, ça y est, il va s’en prendre à moi. Il cassait tout. Il vidait ses verres de gin orange à une telle vitesse. Plus il buvait, plus il était en colère, plus j’avais peur », confie Marie-Christine Joveneau.