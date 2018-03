Christopher Amoah déçu de son résultat au 40 verges

WINNIPEG | Christopher Amoah n’était pas très heureux de son temps au sprint de 40 verges.

Le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi un chrono de 4 s 68. «Mon objectif était de courir un 4 s 5, a mentionné Amoah. Je suis plus ou moins satisfait. Je voulais améliorer mon temps du proday qui était de 4 s 53, mais les conditions étaient différentes.»

«Mes départs sont ma force, mais je n’ai pas pu profiter de cet avantage parce que l’adhérence n’était pas trop bonne, de poursuivre Amoah qui avait signé un chrono de 4 s 47 en mai dernier au Défi Est-Ouest au PEPS. J’aurais pu utiliser des espadrilles au lieu de souliers à crampons pour améliorer l’adhérence. Certains l’ont fait. Je suis confiant de démontrer mes habiletés, dimanche, lors de la dernière journée.»

Quatre entrevues étaient au programme, samedi soir, pour Amoah. Calgary, Toronto, Winnipeg et Edmonton l’ont rencontré.

De son côté, Tyrone Pierre a signé un temps de 4 s 63 comparativement à un chrono de 4 s 57 qu’il avait fait le 13 mars devant le recruteur des Redskins de Washington. «J’aurais pu aller plus vite, mais les conditions n’étaient pas idéales, a indiqué l’ailier espacé du Rouge et Or. Je suis ennuyé par une petite blessure à une jambe et c’est pourquoi je n’ai pas fait les autres tests de course. Les équipes utiliseront les résultats du proday.»

Toutes les équipes ont rencontré Pierre, samedi soir, sauf la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. «Je suis bien préparé et je ne suis pas stressé, a-t-il indiqué. On va me demander pourquoi je n’étais plus partant en fin de saison. Je serai honnête.»

Surprise

Surpris d’avoir été invité directement au camp national, Mathieu Breton apprécie l’opportunité qui lui est offerte. «J’ai angoissé depuis quelques semaines, mais je vis une très belle expérience, a mentionné le plaqueur des Gaiters de Bishop’s. Parce que j’ai été blessé à une épaule pendant la saison, j’ai été surpris d’être sélectionné.»

Du haut de ses 6 pi 8 po, Breton ne passe pas inaperçu. «Même si je suis grand, je veux montrer que je suis capable de bouger, a-t-il souligné. Même si je ne suis pas le plus massif à 275 livres, je veux montrer que je suis capable de bouger du monde. Mes performances dans les situations à un contre un contre les meilleurs joueurs au pays seront plus importantes. J’aurais pu faire mieux dans mes tests.»

Breton a rencontré toutes les équipes sauf Calgary et la Colombie-Britannique.

Développé couché

Le bloqueur Dakoda Shepley, des Thunderbirds de UBC, a remporté le concours du développé couché en soulevant la barre de 225 livres à 27 reprises. Andrew Pickett, des Gryphons de Guelph, a pris le 2e rang avec 25.

Le secondeur Jean-Gabriel Poulin, des Mustangs de Western, a été le meilleur Québécois avec 22 répétitions, ce qui lui a procuré le 3e rang à égalité avec Ryan Sceviour, des Dinos de Calgary, et Jackson Bennett, des Gee Gees d’Ottawa.

Tests d’agileté

Jordan Beaulieu a bien fait dans les tests d’agileté. Le demi défensif des Mustangs de Western a terminé au 2e rang au t-test avec un chrono de 4 s 13 et a pris le 4e rang au 3-cônes avec un temps de 7 s 06. Ennuyé par une blessure à une jambe, il a fait l’impasse sur

le sprint de 40 verges, mais il sera au rendez-vous, dimanche, pour les situations à un contre un.