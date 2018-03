Contrôle des armes: manifestation à Montréal pour appuyer les voisins américains

MONTRÉAL – Des Montréalais vont joindre leur voix à celles des nombreuses autres aux États-Unis pour réclamer un meilleur contrôle des armes.

Les participants à l’évènement montréalais étaient attendus à 10 h au Square Cabot. Ils devaient ensuite se déplacer sur la rue Sainte-Catherine jusqu'au consulat américain.

Les initiateurs montréalais de la «March for Our Lives» (Marchons pour nos vies) estiment qu’il ne faut pas être «cynique et accepter que des groupes d'intérêt particulier écrivent [les] lois alors que 90 % des Américains sont en faveur de mesures de contrôle d'accès aux armes à feu».

«La tuerie du 14 février [à Parkland, en Floride] qui a fait 17 morts et 15 blessés était la 28e tuerie de 2018. Ces tueries ne peuvent demeurer des évènements hebdomadaires», lit-on dans la convocation de l’évènement.

À Washington, près de 500 000 personnes, dont des élèves, sont attendues à cette action qui se tient dans plusieurs autres villes américaines avec comme thème : «Plus jamais ça !»