Coup d’envoi du 9e défilé de la Saint-Patrick de Québec

Des milliers d’Irlandais de souche ou de cœur ont entrepris le neuvième défilé de la Saint-Patrick de Québec en Haute-Ville, samedi.

Le coup d’envoi des festivités a été donné à 14 h à l’école secondaire Saint-Patrick dans le quartier Montcalm. Le cortège doit rejoindre l’hôtel de ville de Québec via l’avenue Cartier et la Grande-Allée.

Le virage entrepris l’an dernier pour donner de l’ampleur à la fête se poursuit avec la participation de plusieurs commerces et restaurants du centre-ville, invités à porter les couleurs de l’Irlande ou à mettre de l’avant ses saveurs.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, doit prendre part aux festivités.

Terrasses animées, bière verte, maquilleurs pour enfants, artistes de cirque et conteurs irlandais sont notamment au programme. Les spectateurs peuvent aussi voir et entendre les groupes de cornemuses et de percussions des services de police de New York, Boston, Chicago et Toronto.

L’événement permet aussi de souligner le 175e anniversaire de la St Patrick’s High School, l’une des premières institutions destinées à la communauté irlandaise avec l’église Saint-Patrick, a rappelé James Donovan, membre du conseil d’administration du défilé.

Les organisateurs ont bon espoir d’attirer un achalandage au moins aussi important que l’année dernière, où ils estiment que 50 000 personnes s’étaient déplacées pour l’événement.

