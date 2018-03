Entrevue avec Claudette Dion: malade, Céline Dion prend les choses au jour le jour

Céline Dion a dû annuler toute une série de spectacles à Las Vegas en raison d’un trouble de l’oreille pour lequel elle devra subir une intervention chirurgicale.

Sa sœur Claudette a brièvement commenté l’arrêt de travail de la chanteuse lors d’une entrevue sur les ondes de LCN, samedi matin.

«Elle est bien entourée, elle est tellement intelligente de cœur et d’esprit. Elle est entre bonnes mains. Pour l’instant elle va bien, mais ça se déroule au quotidien», a indiqué Claudette Dion.

Cette dernière a également souligné que Céline est très généreuse, et que de voir la maladie l’empêcher de «recevoir son monde» est déchirant.

Céline Dion a été forcée d’annuler tous ses spectacles à Las Vegas jusqu’à la mi-avril.

L’équipe de Céline Dion a expliqué que la chanteuse souffre, depuis plus d’un an, d’une maladie s’attaquant à la trompe d’Eustache, une partie de l’oreille. Cette maladie «lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile».

La chanteuse avait eu recours à des gouttes pour tenter de soulager ses symptômes, mais cette méthode ne fait plus effet. Elle devra donc se soumettre à une intervention chirurgicale «minimalement invasive» pour régler ce problème.

La chanteuse devrait être de retour sur scène à Las Vegas le 22 mai pour une série de 12 spectacles qui s’échelonneront jusqu’au 9 juin. Elle doit ensuite amorcer, le 26 juin, une tournée en Asie et en Océanie qui l’amènera notamment à Tokyo, Singapour, Manille et Sydney.