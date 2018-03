Femmes au pouvoir, c’est électrique !

Nous y sommes et c’est dans l’air du temps. Après Me Too, Balance ton porc et la vague de dénonciations qui s’en suivirent, il fallait un roman pour extrapoler sur ce puissant phénomène de société. Sur ma table de travail, trônait depuis quelques jours Le pouvoir de jeune romancière américaine Naomi Alderman. Pour donner un supplément à ce roman électrique, vous allez rapidement comprendre pourquoi, un bandeau de présentation, nous inviter à lire : « le meilleur livre de 2017 » selon Barack Obama .

Dans un avenir, mais pas pour le mieux



Plutôt que de choisir la prose sociologique pour étudier les rapports de la force et la domination, Naomi Alderman s’est inspiré de la science-fiction. Depuis peu, un pouvoir électrique où si vous préférez un faisceau apparaît chez les jeunes filles. Provoquant au début des chatouillements allant parfois jusqu’à l’orgasme, cet arc contrôlable peut aussi causer la mort. Loin d’être une invention de mère Nature, cette modification serait apparue pendant la Seconde Guerre mondiale, comme un antidote aux gaz. Si l’auteur fait l’impasse sur son apparition soudaine, elle va s’en servir comme l’arme du grand changement. Dans le monde entier, les femmes prennent le pouvoir, les sièges politiques basculent même en Arabie Saoudite, et l’homme devient le sexe faible. À travers le destin de trois femmes, et d’un jeune journaliste qui sert bien malgré lui de témoin, une nouvelle religion voit le jour. Certainement plus Hobbes, que Rousseau, le récit est bien structuré, oscillant entre le roman policier et l’étude sociologique, sans que toutefois cela devienne un cours magistral. Évoquant toutes les formes de violence et plus particulièrement celui fait aux femmes,

Naomi Alderman en arrive à la conclusion suivante : les femmes peuvent être aussi cruelles que les hommes, si pouvoir il y a. Ce livre ouvrira certainement la porte à de sérieuses discussions.