Frollo reprend du service

Vingt ans après avoir initié le rôle de Frollo dans la ­comédie musicale Notre Dame de Paris, Daniel Lavoie s’apprête à revêtir de nouveau les habits de l’archidiacre de la célèbre cathédrale française. Deux décennies plus tard, le chanteur estime que le phénomène musical n’a « pas vieilli d’une seule journée ». Et il n’est pas sur le point de le faire, non plus. « Notre Dame de Paris sera encore jouée dans 50 ans », prédit-il.

Il y a un peu plus d’un an que Daniel Lavoie a renoué avec le personnage de Frollo, 18 ans après l’avoir quitté. Entre-temps, le rôle a été repris par différents interprètes à travers le monde, dont Robert Marien, Herbert Léonard et Michel Pascal, les principaux artistes francophones à avoir enfilé les habits de l’archidiacre de Notre-Dame.

Mais quand est venu le moment de renouer avec Frollo, Daniel Lavoie ne l’a pas repris là où il l’avait laissé. Avec les années, le personnage a évolué, tout comme son interprète.

« Il n’était plus le même. Tout comme moi, il a vieilli. Je ne le joue pas comme à l’époque. Avant, j’étais dans le noir et le blanc, mais, ­aujourd’hui, j’ai ajouté plusieurs teintes de gris. Il est maintenant plus tendre, plus sensible. Bref, plus humain », avance le chanteur.

Version bonifiée

Les costumes pour cette tournée spéciale soulignant le 20e ­anniversaire de Notre Dame de Paris ont été entièrement ­redessinés pour ­l’occasion, et la mise en scène, ­toujours signée Gilles Maheu, a quant à elle été revue, mais demeure fidèle à ­l’originale.

Le récit, lui, demeure le même. On y retrouve donc les grandes lignes du roman de Victor Hugo où la jolie Esmeralda séduit, bien malgré elle, trois hommes : l’archidiacre Frollo, le chevalier Phœbus et le sonneur de cloches Quasimodo. ­Évidemment, ce carré amoureux sera source de bien des conflits, mais servira également de prémisse pour la chanson Belle, un des plus grands succès de toute l’histoire de la francophonie.

Phénomène mondial

Au cours des deux dernières décennies, Notre Dame de Paris est devenu bien plus qu’un simple spectacle musical, mais un véritable phénomène planétaire. Traduit dans neuf langues et présenté dans 20 pays différents, il a été applaudi par plus de 11 millions de spectateurs à travers le monde.

Et dire que Daniel Lavoie n’était pas particulièrement intéressé par le projet lorsqu’il a initialement été approché par Luc Plamondon. Les deux hommes avaient collaboré dans le passé sur l’opéra rock Sand et les romantiques, une expérience « pas très concluante » pour le chanteur.

« J’avais plus ou moins envie de faire une autre comédie musicale. Mais je suis quand même allé, plus par curiosité qu’autre chose. Et quand j’ai entendu les chansons... j’ai tout de suite été séduit. J’ai vu qu’il y avait quelque chose de spécial dans ce spectacle-là », se souvient-il.

Assez spécial pour lui prédire un succès aussi imposant ? « Non. Jamais de la vie », lâche Daniel Lavoie.

« Je n’aurais jamais pensé que le spectacle aurait été aussi populaire, aussi longtemps. Évidemment, on espère toujours que le public soit au rendez-vous. Mais de revenir ­présenter ce spectacle à Montréal après toutes ces années et voir que les gens sont aussi enthousiastes, c’est bluffant », avance-t-il.