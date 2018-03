Celle qui a créé de toutes pièces Aurélie Laflamme, l’auteur India Desjardins, nous présente son jeune chien, Gustav, un bouvier bernois âgé de 8 mois. Cet adorable chien est tout simplement super attachant.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien chez vous ?

Mon chum voulait un chien depuis longtemps. Il me travaillait tranquillement. Je ne voulais pas, ayant eu beaucoup de peine suite à la mort d’un autre animal. Un jour, mon filleul de cinq ans m’a dit que, même après une peine, il fallait ouvrir son cœur. J’ai trouvé ça vraiment touchant. Ils m’ont convaincue en gang ! Cela dit, ç’a été une décision très réfléchie.

2. Pourquoi avoir choisi cette race de chien ?

Nous avons fait plusieurs recherches sur la race qui nous convenait. Nous voulions un gros chien, mais comme nous habitons en ville, nous ne voulions pas qu’il s’ennuie. Le bouvier bernois semblait nous convenir, car il aime prendre des marches, mais ce n’est pas un chien qui a besoin de sport extrême. C’est une grosse patate qui aime les marches. Et on se reconnaît dans cette description ! C’est aussi un chien reconnu pour être pot de colle et on avait envie de ça.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime tous les animaux ! J’ai eu une chatte, Sybil, qui a marqué ma vie de l’âge de onze à vingt-huit ans, et, à sa mort, j’ai eu beaucoup de peine. Je lui ai d’ailleurs promis de la faire revivre dans une histoire et j’ai tenu ma promesse en lui créant un personnage dans Aurélie Laflamme. Avec Gustav, c’est la première fois que j’ouvre mon cœur à un autre animal.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Gustav ?

Il est très affectueux et aime distribuer son amour à tout le monde ! Il est super attachant, gentil et très intelligent.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Gustav.

Il arrive souvent que des gens le croisent, le caressent et nous disent : « Ça fait du bien dans ma journée ». Ceci me fait parfois penser que, plus tard, j’aimerais peut-être m’inscrire dans un programme pour faire de la zoothérapie avec lui. Je pense que nous aimerions.

6. Quelle est son activité préférée ?

Il adore apprendre des tours d’obéissance. C’est là qu’il a le plus de focus, qu’il a l’air le plus heureux. Aussi, il aime jouer couché sur le dos les quatre pattes en l’air, en mordillant un jouet pendant qu’on lui caresse la bedaine. C’est vraiment mignon.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

On avait pris un cours de préparation avec Sébastien Larabée de Bravo Fido, donc on était « théoriquement » préparés. Mais on ne pensait pas que se serait autant de travail, de manque de sommeil, de chaos, d’apprivoisement. Je ne cacherai pas qu’il y a eu des périodes de découragement. Mais tout en a valu la peine, je n’imagine plus ma vie sans lui.

À propos d’India Desjardins

Journaliste et romancière québécoise, elle a eu un succès phénoménal avec Le Journal d’Aurélie Laflamme, qui a été adapté au grand écran.