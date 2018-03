Jean-Gabriel Poulin veut montrer qu'il a «la vitesse nécessaire» pour évoluer dans la LCF

WINNIPEG | Reconnu pour sa robustesse, Jean-Gabriel Poulin veut démontrer en fin de semaine qu’il possède aussi la mobilité pour évoluer dans la LCF.

«Dans le passé, j’ai prouvé que je pouvais jouer physique dans la boîte défensive, mais je veux maintenant démontrer que je peux courir et que je suis capable de couvrir, a mentionné le secondeur des Mustangs de Western d’entrée de jeu. Je veux montrer que j’ai la vitesse nécessaire.»

Poulin a déjà huit entrevues à son agenda. Seuls les Roughriders de la Saskatchewan n’ont pas démontré d’intérêt à le rencontrer. «Les entrevues sont importantes, mais tu dois bien tester et bien te comporter, a souligné Poulin qui est accompagné de quatre de ses coéquipiers des Mustangs dans la capitale manitobaine. Tu dois démontrer que tu es un professionnel dans tout ce que tu fais. Tu dois montrer que tu es capable de compétitionner avec les meilleurs au pays. Tu dois afficher de la classe.»

Même s’il n’a pas l’intention de retourner disputer une 5e saison à Western contrairement à plusieurs autres qui utiliseront leur dernière année d’admissibilité si les portes de la LCF ne s’ouvrent pas, Poulin ne ressent pas de pression supplémentaire.

«Mes attentes sont élevées, mais je ne pouvais pas faire plus pour me préparer, a-t-il résumé. Depuis notre victoire à la Coupe Vanier, je pense au camp d’évaluation. Je ne savais pas encore si j’allais être invité et j’y pensais déjà. Je veux que ça marche dans la LCF sinon je veux rester impliquer dans le football. Mes études sont terminées. Ça serait un choix douteux de payer seulement pour jouer au football.»

Poulin souhaite se mettre en évidence au développé-coucher. «Je suis pas mal certain de terminer au premier rang chez les secondeurs et j’aimerais finir dans le Top 5 parmi tous les participants, a-t-il précisé. Je serais content si je réussissais une performance de 28 répétitions. Je veux aussi bien faire dans les situations à un contre un.»