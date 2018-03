Julien est confiant que Price rebondira

Pour ses deux premiers départs à son retour d’une commotion cérébrale, Carey Price a reçu deux mandats difficiles contre Sidney Crosby, Evgeni Malkin et les Penguins de Pittsburgh et Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom et les Capitals de Washington.

Price n’a rassuré personne face aux Penguins et aux Capitals en donnant 11 buts, soit cinq face à Pittsburgh et six contre Washington.

Claude Julien est resté bien calme en parlant des performances de son joueur de concession.

« Ça n’a pas été une grosse soirée de gardiens, a rappelé Julien. L’autre gardien est très bon pour eux dernièrement et il a donné quatre buts. On connaît Carey, on sait qu’il n’a pas eu la meilleure saison, mais on sait qu’il est bon et qu’il va pouvoir rebondir.

« Ce n’était pas la meilleure soirée de Carey, a-t-il continué. Le connaissant, il l’a sûrement mentionné. Notre équipe n’a pas été bonne devant lui non plus. Je sais ce que je vais obtenir de Carey. Je suis beaucoup plus confiant qu’inquiet. »

Méconnaissable depuis le début de l’année, le gardien originaire d’Anahim Lake a maintenant un dossier de 15-24-6 avec une moyenne de 3,10 et un taux d’efficacité de ,901.

Les chances de l’enclave

Encore une fois, Julien a regardé en direction des nombreux absents pour expliquer les erreurs de son équipe. L’entraîneur en chef a mentionné que ses joueurs ont donné trop de chances de qualité aux Capitals à partir de l’enclave.

« C’est un des aspects qui nous fait le plus de dommage. On a beaucoup de nouveaux défenseurs, les Reilly, les Lernout. À l’attaque, on travaille avec Scherbak qui a de la difficulté, mais Galchenyuk aussi ce soir. On doit s’améliorer, mais il y a aussi un manque d’expérience. En première moitié, on n’en donnait pas autant, car on avait des joueurs à leur place. Depuis quelques semaines, on donne beaucoup trop de chances dans l’enclave. »

Galchenyuk se retrouvait sur la glace pour les deux buts de Tom Wilson, en première période.