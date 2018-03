La science dans notre télé

La semaine dernière, une lettre signée par des communicateurs scientifiques déplorait le non-renouvellement de l’émission Électrons libres à Télé-Québec. Cette année, Découverte célèbre ses 30 ans, une des émissions les plus vieilles et pourtant l’une des plus actuelles. Actuellement, la série américaine récoltant le plus de cotes d’écoute est The Big Bang Theory, une sitcom qui rassemble chaque semaine plus de 20 millions de téléspectateurs. Et depuis 18 mois, tout le monde parle du phénomène Stranger Things, qui aborde des notions scientifiques. Bref, la science nous occupe et nous préoccupe. Elle nous inquiète, nous divertit, nous permet de comprendre ou d’avancer et elle n’a jamais autant eu sa place qu’en ce moment sur nos écrans...

Les magazines scientifiques québécois

Nous excellons dans notre approche télévisuelle pour vulgariser la science.

Génial !

(2010 – présent) Télé-Québec

Ce jeu-questionnaire animé par Stéphane Bellavance s’amuse avec la science. L’émission attire jeunes et moins jeunes du lundi au jeudi (un rendez-vous s’ajoutera à l’automne). Génial ! a pour mission de présenter des expériences qui répondent à des phénomènes scientifiques qui touchent notre quotidien de façon ludique et accessible. Le vulgarisateur scientifique Martin Carli en fait la démonstration.

Électrons libres

(2016 – 2018) Télé-Québec

Cette émission, née de l’ancien magazine Le code Chastenay (2008-2013) qu’animait aussi Pierre Chastenay, a pour but de traiter différentes avancées scientifiques québécoises. Génétique, technologie, chimie, tout y passe sous forme d’une enquête menée avec convivialité.

Découverte

(1988 – présent) Ici Radio-Canada Télé

L’une des émissions scientifiques par excellence ! Animée depuis 1992 par Charles Tisseyre, Découverte présente des phénomènes naturels et répond à des questions technologiques et de santé à travers différents reportages. L’émission se concentre principalement sur des recherches et des problématiques qui touchent les Canadiens.

Top science !

(2015 à présent) Unis :

L’animateur scientifique Jean-Daniel Doucet et la comédienne Marie-Soleil Dion présentent un magazine destiné aux 8 à 10 ans dans lequel des jeunes font la découverte d’une boîte donnant lieu à un défi scientifique.

La chaîne Ici Explora

(2012 à présent)

Fondée en 2012, la chaîne met de l’avant tout ce qui concerne les sciences, la technologie, la santé, l’environnement et l’exploration. On y retrouve une pléiade de documentaires et le magazine Planète Techno, animé par Jean-Michel Vanasse, qui s’interroge sur les actualités technologiques depuis 4 saisons.

Les Débrouillards

(1990 – 2003)

On peut dire que cette émission scientifique jeunesse a traversé le temps et a su marquer plusieurs générations. On y touchait à la science sous tous ses aspects, au moyen d’expériences ludiques que l’on pouvait facilement recréer à la maison.

Émissions de fictions abordant des notions scientifiques

La science est au cœur de plusieurs séries de fiction. Comme elles nécessitent souvent un budget important impliquant des effets spéciaux, peu de séries de genre scientifique sont produites chez nous, mais plusieurs sont devenues des séries cultes, comme en témoignent ces quelques titres.

Rick et Morty

(2013 – présent) Adult Swim

Série animée créée par Justin Roiland et Dan Harmon (Community). On y suit les aventures du jeune Morty et de son grand-père Rick, un savant fou cynique et alcoolique qui se dit l’homme le plus intelligent de l’univers. Des thèmes profonds comme l’existentialisme et le nihilisme côtoient des miracles scientifiques, comme la transformation d’un protagoniste en cornichon parlant !

Stranger Things

(2016 – présent) Netflix

Succès monstre de Netflix depuis 2016, cette série culte plonge au cœur du paranormal. L’intrigue se déroule dans la petite ville de Hawkins au début des années 1980. La mystérieuse disparition du jeune Will Byers viendra mettre en branle toute une série d’événements. Ses amis se lanceront à sa recherche et feront la rencontre d’Eleven, une jeune fille dotée de pouvoirs télékinétiques. Un monstre sanguinaire, un centre de recherche scientifique ultra-secret et un univers parallèle (le monde à l’envers) viennent compléter ce tableau enivrant. C’est le point de vue des enfants qui a été choisi pour présenter l’histoire inspirée de recherches menées par les frères Duffer.

The Big Bang Theory

(2007 – présent) CBS et CTV

Autre série culte, la sitcom est en ondes sur CBS depuis plus de 10 ans. Elle ­raconte la vie et les mésaventures de Leonard, Sheldon, Howard et Rajesh, quatre brillants chercheurs universitaires. On y vulgarise des sujets scientifiques passionnants et des théorèmes mathématiques complexes. Les quatre protagonistes sont aussi des admirateurs invétérés du physicien Stephen Hawking qui, avant son décès, a fait quelques apparitions dans la série.

Star Trek

(La série originale 1966-1969, La série animée 1973-1974, The Next Generation 1987-1994, Deep Space Nine 1993-1999, Voyager 1995-2001, Enterprise 2001-2005 et Discovery 2017 – présent) CBS, CTV, Ztélé

Le classique parmi les classiques. On y suit, au fil des décennies, l’équipage de plusieurs vaisseaux spatiaux de la Fédération, un semblant de Nations

Unies, mais dans l’espace. Ce qui distinguait à l’époque Star Trek des autres œuvres de science-fiction, c’est le message positif qu’elle véhiculait. La science y était présentée comme une source intarissable de progrès et les extra-terrestres étaient, pour la plupart, pacifiques.

Doctor Who

(1963-1989, téléfilm 1996, 2005 à présent) CraveTv et Ztélé

Produite par la chaîne britannique BBC depuis 1963, la série suit le Doctor Who, membre d’une espèce extraterrestre, et ses voyages dans le temps. Comme la série existe depuis plus d’un demi-siècle, les scénaristes ont dû intégrer au scénario le concept de régénération du Docteur, ce dernier changeant de forme (et d’acteur) au fil des ans. Nous en sommes maintenant au 13e Docteur et à la première incarnation de sexe féminin, jouée par l’actrice Jodie Whittaker.

Futurama

(1999-2013)

Série animée créée par Matt Groening (Les Simpsons). L’action se déroule dans une version futuriste de la ville de New York, devenue New New York. Un livreur de pizza maladroit se cryogénise accidentellement et se réveille en l’an 3000.

X-Files

(Série originale 1993-2002, Nouvelle série 2016 – présent) Fox et V

Cette série décrit les enquêtes des agents spéciaux du FBI Fox Mulder et Dana Scully, dont le travail mènera au cœur d’un vaste complot gouvernemental mêlant à la fois extraterrestres, abeilles tueuses et expérimentations génétiques. Plusieurs épisodes clés ont fait avancer la « mythologie » principale, alors que d’autres se sont concentrés sur ce que les scénaristes appelaient les Monsters of the week, qui plaçaient souvent les agents à la poursuite d’un monstre/extraterrestre/mutant/phénomène technologique/fanatique religieux.