Lafrenière permet à l’Océanic de créer l’égalité contre les Wildcats

RIMOUSKI | Les Wildcats de Moncton savent maintenant qu’il ne faut jamais laisser Alexis Lafrenière s’amener seul dans l’enclave, surtout en prolongation dans un match de séries éliminatoires.

L’attaquant de 16 ans a utilisé sa longue portée samedi après-midi pour sortir d’un coin de patinoire avec la rondelle et déjouer le gardien Mark Grametbauer d’un tir précis.

Son premier but en carrière dans la LHJMQ procurait à l’Océanic une importante victoire de 2-1 sur les Wildcats. Rimouski venge ainsi sa défaite de vendredi contre Moncton. Cette série huitième de finale est à égalité après les deux affrontements disputés au Colisée Financière Sun Life.

Au neutre dans les 40 premières minutes de jeu, les Bas-Laurentiens n’arrivaient pas à s’approcher dangereusement de Grametbauer avant qu’ils n’exercent une pression plus constante sur la défensive adverse, ce qui a mené au jeu de Lafrenière en surtemps.

Une longue série à prévoir

«C’est son premier et plus but en séries, mais il en marquera plusieurs autres», a rigolé le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Rimouski menait 1-0 en deuxième période grâce à Charle-Edouard D’Astous sur une passe d’Alexis Lafrenière. Moncton a répliqué quelques secondes plus tard sur le but d’Alexander Khovanov.

«Les Wildcats jouent bien. Ils ferment l’enclave et ils sont beaucoup plus appliqués qu’ils l’étaient (en saison régulière). Les gars étaient déçus après le revers de vendredi. Je pense qu’on peut s’attendre à une longue série», croit Beausoleil.

Suspendu pour son agression envers Jonathan Aspirot vendredi, Chase Stewart n’a pas participé au match chez l’Océanic. Le vétéran de 20 ans reviendra au jeu mardi à Moncton.

Lafrenière, Ellis et Dove-McFalls honorés

Avant la rencontre, la LHJMQ a remis à Lafrenière le trophée Michel-Bergeron pour le titre de recrue offensive de l’année, tandis que le gardien Colten Ellis remporte celui de recrue défensive. Samuel Dove-McFalls termine aussi sa carrière junior en gagnant le trophée Guy-Carbonneau comme meilleur attaquant défensif du circuit.