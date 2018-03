Le plan, le fameux plan

Marc Bergevin répète qu’il a un plan, sans vouloir en dire plus. Si j’avais un conseil à donner au directeur général du Canadien pour lui permettre de sauver du temps, je lui dirais de ne pas élaborer un long plan sur plusieurs pages. En fait, son plan ne devrait compter que deux mots : centres et défenseurs.

Bergevin a mentionné savoir où il s’en allait. C’est à espérer que le chemin qu’il a décidé d’emprunter le mènera vers l’acquisition de deux joueurs de centre et de deux défenseurs. Il n’y a pas beaucoup d’autres solutions qui pourraient ramener l’équipe sur les rails rapidement. Aux dirigeants du CH maintenant de prendre les grands moyens pour régler ces lacunes, que ce soit par le biais d’une mégatransaction ou sur le marché des joueurs autonomes.

Quelque chose doit bouger.

Et espérons également que le plan de Bergevin ne durera pas aussi longtemps que son premier. Lorsqu’on l’a engagé, l’homme de hockey avait mentionné se donner cinq ans pour réaliser sa mission. La saison actuelle est la sixième du Québécois comme directeur général du Canadien. Bergevin se doit de se mettre en deuxième vitesse, car les partisans n’accepteront pas un autre cycle quinquennal. On sent un désintérêt des amateurs de hockey montréalais, de la frustration, et on peut les comprendre.

On attend une grosse décision, un coup de barre, un électrochoc.

Trouver des coupables

Il est évident que de grandes décisions seront prises lors de l’entre-saison. Il faut s’attendre à plusieurs mouvements de personnel, sur et en dehors de la patinoire. Rachètera-t-on le contrat de Karl Alzner pour ainsi admettre que ce fut une erreur monumentale et repartir à neuf ? Laissera-t-on aller les Jordie Benn ou David Schlemko ?

J’ai hâte de voir.

Et au deuxième étage, il y a fort à parier que des têtes vont tomber et que des membres de l’organisation vont être remerciés. Ce qui est dommage, c’est que des gens vont être limogés alors qu’ils ne sont pas responsables de tous les déboires de l’équipe. On pourra leur reprocher quelques mauvaises recommandations, mais les déboires du Canadien vont plus loin que ça.

Sans réponse

Pour l’instant, toutefois, tout le monde doit avoir hâte que cette saison de misère soit terminée. Claude Julien n’a plus vraiment de réponses aux questions des journalistes et on peut le comprendre. L’équipe perd constamment et les jeunes qui devraient normalement se défoncer pour démontrer qu’ils ont ce qu’il faut pour prendre des rôles plus importants ne le font pas toujours.

Du positif

Au moins, si le CH peut se raccrocher à un peu de positif, c’est au retour de Carey Price. J’ai été surpris d’ailleurs d’apprendre qu’il acceptait de revenir au jeu face aux Penguins de Pittsburgh. Ça démontre une chose, c’est un gars fier et il veut jouer.

D’ailleurs, une fois la saison terminée, je pense que la meilleure décision dans son cas serait d’aller représenter le Canada au Championnat du monde de hockey au Danemark. Il n’a pas beaucoup joué cette année et ça lui permettrait d’aller terminer la saison sur une bonne note dans un contexte de compétition.

Par la suite, reste à voir s’il fera toujours partie des plans du Canadien. Je le répète depuis plusieurs mois, il serait une monnaie d’échange idéale pour faire l’acquisition d’un centre de premier plan.

Mais pour ça, il faudra non seulement une volonté du Canadien de s’en départir, mais, surtout, un partenaire de danse sérieux.

Propos recueillis par Kevin Dubé