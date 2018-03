Les deux pieds dans le sable

Je sais, il n’y a rien de pire, quand on lutte psychologiquement avec la fin de l’hiver, que d’avoir des nouvelles de quelqu’un qui est dans le Sud, sur le bord de la plage.

Désolé. Mais je peux au moins vous offrir la satisfaction de rire de moi. Moi-même, je ris toujours des touristes qui prennent un coup de soleil dès leur première journée de vacances.

Eh bien, devinez qui est tombé dans le piège ? Le pire, c’est que j’ai mis de la crème, de la 30. Pourtant, mardi en fin d’après-midi, j’avais le dos tellement en feu qu’un avion aurait pu atterrir en pleine nuit juste en s’orientent avec la rougeur de mon corps.

Quand ça arrive, tu deviens automatiquement membre d’un groupe sélect de gens qui marchent lentement sur la plage et se regardent en se faisant un signe de tête, l’air de dire : « Toi aussi ? »

Jour 2

Question de ne pas empirer ma situation, je me dis que je vais passer au maximum une heure au soleil et que le reste de la journée, je lirai sous le parasol. De toute façon, le vrai but de mes vacances est de décrocher et de relaxer.

Après avoir appliqué mon plan à la perfection, je m’installe sous le parasol, première rangée près de la mer. Je pourrais faire un jeu de mots et dire : je suis dans la section des rouges de la plage, mais ce serait signe que le soleil commence aussi à affecter mon cerveau.

Après avoir lu seulement quelques pages de mon livre, je m’endors. Quarante-cinq minutes plus tard, je me réveille avec une belle sensation de brûlure. Je me sens comme le hamburger qu’on oublie sur le grill du BBQ.

J’avais oublié la loi numéro 1 quand tu es dans le Sud : même si tu te caches, le soleil finit toujours par te trouver. J’ai maintenant deux teintes de rouge qui me décorent le dos. Oui, je vous le confirme, je suis le touriste le plus facile à reconnaître sur la plage.

Jour 3

J’ai hâte d’avoir la peau qui pèle.

Je me lève à 5 h 30 pour voir le lever du soleil. C’est tout simplement magique, un moment zen extraordinaire où je prends le temps de remercier l’univers de créer d’aussi beaux chefs-d’œuvre. Je décide que ça va être ma routine pour le reste de la semaine. Puis, je réalise que c’est en me levant tôt que j’ai une chance de gagner ma guerre contre le soleil.

Jamais je ne croirai que je vais devenir le premier être humain à prendre un coup de soleil avant 7 h du matin.

Je passe le reste de la journée sous un parasol, encore une fois, comme un enfant de 10 ans qui est en pénitence pour avoir fait un mauvais coup. Avec les teintes différentes sur mon corps, je ressemble à une peinture à numéros qui n’est pas terminée.

Jour 4

Ça sent la victoire.

En allant au magasin de l’hôtel, je vois qu’ils ont de la crème solaire de force 50. Suis rendu là. On sort les gros canons. Après en avoir mis quatre couches, je vais courir sur le bord de la plage. Dans un moment de folie, je regarde le soleil et lui dis : « Allright le grand, donne-moi tout ce que tu as, je suis prêt. » Je pense que mes daïquiris aux fraises (sans alcool) commencent à me geler le cerveau.