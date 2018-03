Les policiers de Québec se préparent minutieusement au G7

Le Service de police de la Ville de Québec se prépare aux impacts que pourrait avoir la tenue du G7, en juin, dans Charlevoix, non loin de la capitale, et aux manifestations qui risquent de survenir.

TVA Nouvelles a rencontré samedi le chef de la police de Québec, Robert Pigeon, pour voir comment le corps policier s’organise en vue de ce rassemblement des leaders mondiaux.

Comment, en tant que service de police, on se prépare à un tel événement?

Le G7 va se tenir à La Malbaie, mais on est en droit de penser qu’il va y avoir des impacts directs ici, sur notre ville. On a mis en place le groupe intégré en sécurité. Il est dirigé par la GRC, mais on occupe une très grande place, avec nos collègues de la Sûreté du Québec, des Forces armées canadiennes et de la police de Saguenay. On est en train de regarder dans son ensemble l’événement, que ça se trouve à La Malbaie ou sur notre territoire, à Québec.

Avec les manifestations anticipées, tous les effectifs seront sur le terrain?

On va maintenir le niveau de sécurité de la même façon qu’on le fait à l’habitude. Il n’y aura pas de diminution de qualité de service à la grandeur de notre territoire. Effectivement, l’ensemble de notre personnel policier et civil va être mis à contribution, tout comme dans les autres services de la ville. C’est une de nos grandes forces à la Ville de Québec, s’unir en fonction des spécialités de chacun pour collaborer et travailler en équipe dans un événement.

On se prépare au pire en termes de manifestation?

On souhaite respecter le droit de manifester de chacun, de s’exprimer dans des espaces publics. Mais tout ça doit se faire dans le respect des normes, des lois et des règlements en vigueur. On veut offrir le même niveau de sécurité à tous les participants, mais également à nos citoyens et nos citoyens corporatifs.

Comment surveille-t-on les groupes qui se manifestent déjà, entre autres sur les réseaux sociaux?

Naturellement, nos spécialistes en renseignement criminel sont à l’affût de toute forme d’information qui se retrouve dans le cyberespace au niveau des sources ouvertes ou avec des sources privilégiées.

L’unité de contrôle de foule de la SQ se pratique dans les prochaines semaines. Est-ce qu’on prévoit faire la même chose à Québec?

Au SPVQ, on assure la sécurité d’entre 250 et 300 manifestations par année. La plupart sont de petite envergure, allant d’une dizaine de participants à plusieurs centaines, parfois infiltrées par des gens mal intentionnés. L’expertise est là au SPVQ. Mon personnel est très bien formé, très bien outillé pour faire face à ce genre de situation.

