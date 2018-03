L’héritage intégral de Gilles Carle

Pour la première fois, l’intégralité de la collection de Chloé Sainte-Marie, des œuvres picturales de Gilles Carle, est accessible au public avec l’exposition Partage et Héritage, présentée à la galerie Arsenal art contemporain ; 400 dessins et acryliques mis en vente qui permettront aux collectionneurs et amateurs d’art de constater le lien étroit entre l’œuvre pictural de Gilles Carle et son travail de cinéaste.

► Gilles Carle – Partage et Héritage ouvert au public du 31 mars au 13 avril à l’Arsenal art contemporain. Au 2020, rue William à Montréal. Une avant-première privée (sur invitation seulement) se tiendra mercredi à 18 h.