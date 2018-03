Mode de stars: les volants

Ils sont partout. Ils ornent les poignets des blouses, traversent le corsage d’une robe, accentuent la carrure, soulignent les courbes et volent la vedette de votre tenue. Les volants, passant du mini au maxi, assurant une silhouette féminine qui peut à la fois être classique ou extravagante. Du look girly de Rila Fukushima dans sa robe Louis Vuitton à l’exotique tenue Gucci de Zoe Saldana, survol des déclinaisons de ce détail stylistique qui vient enjoliver de nombreuses pièces. Photo AFP

Blouses et pulls Photo WENN.com Photo WENN.com Photo WENN.com Photo AFP Jonathan Simkhai les a traités en plissé sur la blouse qu’Olivia Palermo a agencée à un pantalon en cuir. Ceux du pull de Reese Witherspoon donnent une impression de bretelles sur le chandail de la marque Draper James. Chez Givenchy, on a recherché le contraste, ce qui a plu à Cate ­Blanchett.

Étages

Ces trois modèles reprennent les jupes à multiples volants, mais dans trois styles très différents. Nina Dobrev a déniché un ­tailleur du soir de Prabal Gurung, Mandy Moore a opté pour une création bicolore de Carolina Herrera et Storm Reid a choisi un modèle brodé de la marque Self-Portrait.

Asymétrique

Les volants travaillés en asymétrie sont particulièrement intéressants, comme en témoignent ces looks. Ils ajoutent du volume à la minirobe de Keri Russell de la designer Johanna Ortiz. Ils sont l’élément ­contemporain de la silhouette Proenza Schouler de Dakota Johnson. Ils ­décorent ­l’encolure et ­l’ourlet de la ­création Zuhair Murad de Krysten ­Ritter. Et ils embellissent le fourreau en velours Alberta Ferretti de Julie Bowen.

