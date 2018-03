Piégés par de faux profils Facebook

Au total, 50 dossiers de fraude faisaient l’objet d’une enquête partout au Québec. Trois individus de Granby, Antoine Giard, Kevin Bricault et Antony Gilbert, âgés de 20 à 22 ans, ont été arrêtés et accusés de fraude. Giard et Bricault ont été accusés en janvier dernier, alors que Gilbert — qui était en Ontario — a finalement été arrêté mercredi. Il a également été accusé de fraude.

Le cinquième suspect a été arrêté à Toronto cette semaine et a été libéré sous promesse de comparaître. Selon la SQ, la plupart des accusations visent des fraudes de plus de 5000 $.

Selon la SQ, les cinq suspects pourraient avoir fait entre 200 et 300 victimes. Leurs activités malveillantes auraient fait perdre des sommes d’argent importantes, allant jusqu’à 18 000 $, à une cinquantaine de victimes d’Abitibi, de Rimouski, de Chibougamau, de Bellechasse et de la Beauce.

« Ils se disaient propriétaires d’une compagnie en Alberta et à Halifax, et qu’ils faisaient beaucoup de profits. Pour éviter de payer de l’impôt, ils créaient des faux comptes clients. Ils déposaient alors un chèque (frauduleux) via l’application mobile dans le compte de la victime qui, à son tour, retirait la moitié de la somme pour la remettre au fraudeur et gardait l’autre moitié », explique Robert Dion, enquêteur dans l’équipe de la SQ.