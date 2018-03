Place aux Premières Nations

À la frontière entre la fiction et le documentaire, La ­cartomancie du territoire se veut une rencontre sur la place que l’on fait aux Autochtones. Muni de sa caméra, l’auteur et metteur en scène Philippe Ducros a pris la route des villages des Premières Nations du Québec. C’est sur les planches de l’Espace Libre qu’il partagera le fruit de son travail.

Philippe Ducros, qui est à l’origine du projet, côtoie des communautés autochtones depuis une vingtaine ­d’années. « J’avais déjà des contacts et des connaissances, mais je ­voulais aller plus loin », confie d’emblée ­l’auteur et metteur en scène.

C’est donc un véritable road trip sur la 132 et la 138 qu’il a entrepris à l’hiver 2015 en ­Gaspésie, sur la Côte-Nord et au Lac-Saint-Jean, afin d’en apprendre davantage sur les communautés amérindiennes et de dresser un portrait de leur réalité à travers un spectacle.

Deux comédiens innus seront sur scène (Kathia Rock et Marco Collin), tandis que Philippe Ducros partagera les planches avec eux pour poser des questions.

Traumatismes

Ce qui ressort de ce carnet de voyage est sans doute tous les traumatismes et les bouleversements qu’ont subis les peuples autochtones du Québec. « J’ai découvert l’ampleur des traumatismes qu’ils ont vécus », souligne Philippe ­Ducros, bouleversé par leurs propos. « On parle de ­génocide ­culturel et de traumatismes qui se ­transmettent de génération en ­génération et qui laissent des traces encore ­aujourd’hui. »

Parmi les différents thèmes, celui des enfants des pensionnats, que l’on kidnappait pour les arracher de leur réserve. « Le dernier pensionnat autochtone au Canada a fermé ses portes en 1996. Sur les 150 000 qui y sont allés, au moins 6000 d’entre eux ne sont jamais revenus », précise l’auteur qui se dit déchiré par tout cela. « On voulait tuer l’indien dans l’enfant. »

Une note d’espoir

Outre les problèmes liés au déracinement, d’autres sont aussi troublants, dont la dépendance à l’alcool. À cela s’ajoute la disparition ou l’assassinat de 1200 femmes autochtones depuis quelques décennies.

Le taux de suicide élevé est un autre aspect de leur réalité.

« Les épidémies de suicides que vivent certaines communautés chez leurs jeunes sont vraiment sombres », fait remarquer Philippe Ducros.

« Ils ont obtenu le droit de vote qu’en 1969 au Québec », rappelle-t-il.

Malgré un passé sombre dont les plaies ne sont pas encore pansées, on retrouve aussi un aspect positif.

« Les Premières Nations réussissent à se relever des blessures du colonialisme », estime l’auteur. « Je vois aussi chez les Premières Nations un retour à la spiritualité et aux traditions. Ils sont debout, dignes, malgré les ­ravages de l’Histoire. »

On nous dit que les images des paysages d’hiver québécois qui seront projetées durant la pièce seront ­spectaculaires. Le tout ponctué de la musique de Florent Vollant, d’origine innue. Jouée en français, la pièce comptera également certains passages en langue innue ou en anglais, avec sous-titres en français.

La cartomancie du territoire