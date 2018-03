Des municipalités prêtes à recourir aux tribunaux pour protéger leur eau potable

DRUMMONDVILLE | Les représentants de municipalités désirant protéger les sources d’eau potable d’éventuelles installations gazières et pétrolières ont voté, samedi, en faveur de recourir aux tribunaux s’ils n’obtiennent pas l’autorisation du gouvernement pour arriver à leurs fins.

Les 338 municipalités membres du Comité de pilotage de la Démarche commune des municipalités en faveur d''une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection réclament le pouvoir d'imposer des distances d'un minimum de 2 km entre leurs sources d'eau potable et d'éventuelles installations gazières et pétrolières, plutôt que les 500 mètres prescrits par le gouvernement.

Pour ce faire, elles doivent obtenir l’autorisation gouvernementale de déroger au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

«Nous souhaitons laisser toute la place à la discussion, a affirmé, samedi, après une rencontre à Drummondville, Gérard Jean, maire de Lanoraie et porte-parole du Comité. Mais nous sommes prêts à toutes éventualités.»

Ces municipalités attendent maintenant la réponse de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, qui «a démontré une grande réceptivité et ouverture d'esprit, mardi dernier, lors d'une rencontre avec les maires du comité de pilotage», peut-on lire dans un communiqué du Comité, publié après la rencontre de Drummondville, samedi. «Elle s'est d'ailleurs engagée à rendre une réponse et à faire un suivi dans la semaine du 9 avril.»

«Si nous devions avoir une réponse défavorable, nous aurons en main un outil majeur», a ajouté le maire Jean.