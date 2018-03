Renseignements personnels: quitter Facebook

Je me retire du réseau pour crier haut et fort que Mark Zuckerberg ne mérite plus notre confiance, mais aussi qu’il est urgent que nos gouvernements interviennent pour protéger nos renseignements personnels.

On ne peut évidemment pas plaider la surprise en prenant connaissance des révélations du lanceur d’alerte Christopher Wylie. Facebook a été conçu pour extraire des renseignements personnels de tout ce qu’on fait et pour les commercialiser ensuite auprès de ceux qui veulent influencer nos comportements : nous vendre quelque chose ou nous faire voter pour quelqu’un. On le savait déjà, c’est ça Facebook !

Quand on clique sur « j’aime », quand on écrit, quand on publie une photo, quand on ajoute un ami, quand on s’abonne à une page... on se prête à un striptease, un clic à la fois. Les algorithmes interprètent nos moindres gestes dans le but de découvrir ce qu’on croit possible de leur cacher.