Une jeune vie fauchée

Photo Agence QMI, Guy Martel Thomas Ratté a été happé par une camionnette à l’intersection du chemin Château-Bigot et l’avenue Bourg-Royal, à Charlesbourg. On voit son soulier à l’arrière du véhicule. À droite, sur cette photo, une planche à roulettes. On ne sait toutefois pas si la jeune victime l’utilisait lors du drame.