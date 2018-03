Un conducteur de 19 ans percute un arbre: l’alcool serait en cause

SAINTE-JULIENNE | Un conducteur de 19 ans a été blessé lorsque son véhicule a percuté un arbre, samedi matin, à Sainte-Julienne, dans la MRC de Montcalm, dans Lanaudière.

L’accident est survenu vers 4 h 30, à l’intersection du 4e rang et de la rue des Mélèzes. Le jeune homme, qui était seul à bord de son véhicule, a fait une sortie de route pour aller s’écraser contre l’arbre. Il a dû être hospitalisé.

Selon Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec, l’alcool pourrait être en cause dans cet accident.

«Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et on a fait une demande de prélèvement sanguin», a-t-il précisé.

Le conducteur est originaire de Sainte-Julienne.