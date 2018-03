Un vrai défenseur offensif

Daniel Kinumbe n’a peut-être pas encore un pied dans la première équipe de l’Impact, mais il entend faire tout ce qu’il faut pour y parvenir.

Le jeune homme de 19 ans, originaire de Sherbrooke, a certainement des arguments pour retenir l’attention.

Il est peut-être arrière gauche, mais il est tout de même le deuxième marqueur de la formation U19 de l’Académie de l’Impact avec une récolte impressionnante de 9 buts en 15 matchs.

Qui plus est, tous ses buts ont été marqués dans le cours du jeu et non sur phases arrêtées.

Force d’élimination

« Il a une grosse frappe du côté gauche et il a une grosse qualité d’élimination pour un défenseur latéral », résume son entraîneur, Philippe Eullaffroy. Il a marqué la plupart de ses buts en entrant dans la boîte. Ce n’est pas négligeable. »

Cela dit, il devra polir un autre aspect essentiel du jeu pour un défenseur latéral, soit les centres.

« Il marque en entrant vers l’intérieur, il doit maintenant développer sa qualité de centres », soutient Eullaffroy.

Kinumbe est tout à fait d’accord et sait qu’il devra élargir sa palette pour passer un prochain palier.

« Si je passe au niveau supérieur, ça ne sera pas aussi simple qu’avec les U19, donc je n’aurai pas tout le temps la possibilité d’aller à l’intérieur, je vais devoir centrer plus souvent et je vais devoir travailler ça. »

Progrès défensifs

Rémi Garde a bien aimé ce qu’il a vu de Kinumbe lors du camp d’entraînement de l’Impact puisque le jeune y a été invité.

« Il a des qualités athlétiques naturelles intéressantes. Il a une belle “explosivité” au démarrage. Mais il y a encore pas mal de travail à effectuer », note l’entraîneur-chef de la première équipe.

« Il fait partie, avec Clément [Bayiha], des jeunes que j’ai envie de voir à l’entraînement avec moi le plus souvent possible. »

Kinumbe partage l’avis de Garde et estime devoir améliorer une foule de petits détails afin de pouvoir aspirer à un contrat professionnel.

« J’ai à travailler sur l’aspect défensif afin de prendre de bonnes décisions et je dois travailler physiquement pour être plus fort et plus agressif.

« L’objectif est d’aller au camp l’an prochain et de leur forcer la main. Il me manque un petit peu de tout et je dois travailler sur tous les détails qui font la différence. »

Motivant

N’empêche que l’invitation au camp d’entraînement a eu un effet motivateur très marqué pour Kinumbe.

« Le fait d’aller au camp, c’est motivant et ça m’encourage à continuer. C’est une grosse expérience enrichissante qui m’a permis de me connaître.

« Ça m’a permis de savoir ce que j’avais à travailler et de savoir quelles qualités mettre de l’avant. »

Signe qu’il a bien travaillé, Garde lui a permis de disputer la seconde demie du premier match du Suncoast Invitational, contre les Rowdies de Tampa Bay. L’expérience s’est amorcée de façon cahoteuse, mais Kinumbe a démontré une belle force de caractère.

« Quand j’ai su que j’allais jouer, j’ai commencé à être stressé, mais durant le match, après les 10 ou 15 premières minutes, ça s’est replacé. Je me suis dit que j’étais là, que je devais jouer mon match et qu’il n’y avait pas de stress à avoir. »

« Il a eu un petit 15 ou 20 minutes difficiles et il s’est ajusté par la suite, et je trouve ça très, très encourageant », a ajouté Philippe Eullaffroy.

Kinumbe en a fait du chemin

Daniel Kinumbe vient de Sherbrooke, mais il a un parcours atypique puisqu’il est né en Israël de parents congolais. Pour lui, le soccer est vite devenu un mode de vie.

« Je joue depuis que j’ai 4 ou 5 ans. À 14 ans, je suis venu à Montréal afin de m’inscrire dans un programme sport-études. »

On peut dire qu’il a fait du chemin puisqu’à sa deuxième saison à l’Académie de l’Impact, il a décroché une invitation au camp d’entraînement de la première équipe, au début de l’année.

« Je ne m’attendais pas à cette invitation. Je savais que quelques-uns de mes coéquipiers allaient partir, admet-il. Ça fait plaisir de savoir que le travail que j’ai mis pendant la saison a été récompensé. »

Inspiration

Kinumbe pratique un style essentiellement axé sur l’attaque, même s’il est défenseur.

Il dit tirer son inspiration des grands latéraux actuels, et on sent qu’il a un penchant pour ceux qui évoluent en Espagne.

« Je m’inspire des latéraux qui jouent dans les grands clubs comme Marcelo (Real Madrid) et Jordi Alba (Barcelone), surtout Marcelo.

« C’est sûr que j’ai un jeu vraiment porté vers l’avant, même si je suis un défenseur. J’aime porter le ballon. »

Bon techniquement

Philippe Eullaffroy ne lésine pas quand vient le temps d’énumérer les qualités de son protégé.

« Il est techniquement très bien des deux pieds et il a une qualité offensive pour un défenseur latéral qui est très, très bien.

« Il doit progresser sur le plan défensif et être un petit peu plus fiable et être chien dans ses interventions, dans le sens où il doit être un peu plus méchant dans la phase de récupération. »

L’entraîneur-chef de l’équipe U19 de l’Académie a aussi bien aimé la façon dont Kinumbe a abordé sa présence contre les Rowdies de Tampa Bay, lors du dernier camp d’entraînement.

« Passer de matchs de la USSDA à un match contre une équipe USL, ce n’est pas évident et ça montre sa marge de progression ; il a été solide et ne s’est pas écroulé. »