Une occasion en or de faire valoir son talent

WINNIPEG | Le receveur Marco Dubois tentera de prouver aujourd’hui ce qu’il n’a pas eu l’occasion de faire en quatre ans avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

« Je veux montrer que je suis capable de jouer comme receveur et que je peux attraper des ballons, a raconté Dubois. Je veux aussi montrer que je suis capable de bouger, même si j’ai un gros gabarit. »

En quatre ans, avec le Rouge et Or, Dubois n’a pas eu l’occasion d’évoluer comme partant. « Nous étions huit receveurs lors de mon année de recrutement, tous des receveurs qui étaient des étoiles dans les rangs collégiaux, a-t-il raconté. La position de receveur était engorgée et c’est rare qu’une équipe recrute huit receveurs. »

« Ce fut ma décision d’aller à Laval et je n’ai jamais regretté mon choix, poursuit le produit des Spartiates du Vieux-Montréal. Je voulais gagner en optant pour le Rouge et Or, ce que je n’avais jamais fait de ma vie. Lors des entrevues avec les équipes de la LCF, je porte ma bague de la Coupe Vanier (2016) et c’est la plus grande fierté de ma vie. »

Parmi les receveurs qui se sont joints au Rouge et Or en 2014, on en retrouve trois à Winnipeg. En plus de Dubois, il y a l’ailier espacé Tyrone Pierre et le demi-inséré Étienne Moisan. Deux autres ont ou auraient pu participer au camp régional de l’Est au Stade olympique le 7 mars, soit Antony Dufour et Benoît Gagnon-Brousseau. Simon Proulx, Charles-Olivier Bérubé et Richard Rafter sont, de leur côté, partis tôt dans leur parcours universitaire.

« Les entraîneurs étaient excités par mes qualités athlétiques et ont tenté de me faire jouer en me changeant de position quand une opportunité se présentait, a expliqué Dubois, mais c’est difficile de développer un joueur qui change souvent de position. Avec mon utilisation sur quatre ou cinq unités spéciales, ça devenait surhumain d’être partant aussi en offensive. »

« En entrevue, les équipes vont assurément me demander pourquoi je n’ai pas joué en offensive. Les équipes vont aussi sortir le tableau afin de vérifier ma compréhension des systèmes, mais je ne suis pas inquiet. Les situations à un contre un sont l’aspect le plus important pour moi. »

Sept équipes rencontrées

Dubois a rencontré sept des neuf équipes samedi. Les Alouettes et les Lions sont les seules formations qui ne lui ont pas démontré d’intérêt.

Le receveur de 6 pi 4 po et 215 livres a apprécié le rôle important qu’on lui a confié sur les unités spéciales. « Quand certaines personnes disent que je ne joue que sur les unités spéciales, ça m’irrite, a-t-il indiqué. Mathieu Bertrand m’a donné de 30 à 40 répétitions par match. Il m’a donné l’opportunité de réussir de gros jeux dans de gros matchs. Je ne peux pas chialer, même si l’offensive me manque. »

Résultats du 40 verges

Dubois a réalisé le troisième meilleur temps au sprint de 40 verges en signant un chrono de 4 s 62. Ses coéquipiers Tyrone Pierre (4 s 64) et Christopher Amoah (4 s 68) ont terminé respectivement en 4e et 6e position respectivement. Le receveur Daniel Petermann, des Marauders de McMaster, a terminé en 1re place avec un temps de 4 s 54.

« La journée avait bien débuté avec le 40 verges, mais j’ai connu la pire performance de ma vie au t-test (4 s 56) et au 3-cônes (8 s 05), a raconté Dubois. Je ne dois pas me laisser abattre et je dois revenir en force, dimanche, pour les derniers tests et les situations à un contre un. »

Le sens de l’humour des Alouettes

Les Alouettes de Montréal réservaient une petite surprise à Mickael Côté, vendredi, au moment où ils ont reçu en entrevue le secondeur étoile des Stingers de Concordia.

« Ils ont tenté de me faire croire que Mickey [Donovan] ne m’appréciait pas, a confié Côté, amusé de la situation. Parce que nous avions tellement une bonne relation, je savais qu’il s’agissait d’une blague. Cela a détendu l’atmosphère et l’entrevue s’est très bien déroulée. Ils m’ont aussi demandé mon opinion de Mickey. »

Côté évoluait sous les ordres de Donovan l’an dernier, avant que ce dernier n’accepte le poste de coordonnateur des unités spéciales des Alouettes, au début janvier.

« Une bonne décision »

À la retraite en 2014 après une seule saison avec les Carabins de l’Université de Montréal pour réfléchir à ses objectifs de vie, Côté est revenu au jeu en 2015 avec les Stingers.

« Avec le recul, ce fut une bonne décision, a affirmé celui qui a rencontré toutes les équipes, sauf Calgary et Saskatchewan. Ce fut difficile en 2014 parce que les Carabins ont gagné la Coupe Vanier, mais j’avais besoin d’une période de réflexion. J’ai voyagé et j’ai retrouvé la flamme en regardant mes amis disputer des parties à la télévision.

« Jouer pour les frères Donovan (Mickey et Patrick) a été une chance pour moi. Ils m’ont fait vraiment évoluer comme joueur et comme personne. Seulement pour ça, je ne regrette pas d’avoir arrêté le football un an. Quand je suis sorti des rangs collégiaux, les frères Donovan m’avaient recruté quand ils étaient à McGill et ils m’ont contacté quand ils ont appris que j’étais à la retraite. J’ai sauté sur ma 2e chance. »