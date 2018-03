Campagne marathon

C’est une drôle de session parlementaire qui se déroule à l’Assemblée nationale, alors que les chefs de parti sont plus préoccupés par la longue campagne électorale non officielle déjà en cours.

Ça n’a pas empêché toutefois le gouvernement Couillard de déposer des projets de loi attendus et d’entreprendre la commission parlementaire sur l’encadrement des chiens dangereux.

Philippe Couillard a fait campagne jeudi, et Jean-François Lisée a fait le Salon bleu buissonnier mardi en dévoilant son engagement de remplacer le Réseau électrique métropolitain, à Montréal.

Plus discret, le chef de la CAQ, François Legault, a néanmoins dénoncé la « campagne de salissage » dont il se dit victime.

L’enflure verbale à laquelle on a assisté cette semaine et les publicités négatives font craindre une suite de navrants dérapages.

Il ne faudrait pas prendre exemple sur le déshonorant cowboy président du sud de la frontière...

Le ministre de l’Emploi a accordé cinq semaines de congés de plus aux mères vivant des grossesses multiples et aux conjoints qui adoptent des enfants, en révisant le Régime québécois d’assurance parentale. Il y a eu environ 1300 naissances multiples l’an dernier au Québec. Avec deux ou trois bébés sur les bras, ces mères ont assurément un plus grand besoin de souffler ! Photo Agence QMI, Simon Clark Dominique Vien, sous-estimée en raison de son excessive discrétion dans les corridors du parlement, a présenté une solide mise à jour de la Loi sur les normes du travail. La ministre a bien défendu son approche équilibrée qui permettra aussi de donner plus de temps en famille. Jean-François Lisée, PQ Photo d'archives Si le chef péquiste veut s’allier au Parti libéral pour attaquer la CAQ, il est bien libre de le faire, mais de grâce, pas au Salon bleu, où il doit jouer son rôle d’opposition officielle au gouvernement. Il a gaspillé des questions pour lancer des ballons de plage, sur lesquels Philipe Couillard a frappé en salivant de plaisir pour dénoncer les positions de la CAQ sur l’immigration, avec un zeste de démagogie. On aurait dit un triste retour à l’époque des « questions plantées », alors que des députés du parti au pouvoir félicitaient un ministre à travers une question planifiée à l’avance dans un exercice inutile d’autocongratulation. Pierre Moreau, PLQ, Éric Caire, CAQ Photo d'archives Le caquiste Éric Caire (au bas), qui questionnait le gouvernement sur une nomination, a provoqué la colère de Pierre Moreau en affirmant « que son niveau d’éthique et d’intégrité le qualifie parfaitement pour être chef du Parti libéral ». Le ministre a répliqué que son vis à vis manquait de respect envers les femmes, Caire ayant laissé échappé un juron à micro fermé, au moment où intervenait la vice-présidente de l’Assemblée, Maryse Gaudreault. Dans le brouhaha au terme de sa question, Éric Caire gesticulait qu’il était prêt à « régler ça » à l’extérieur de la chambre. Le ministre Moreau a poussé le bouchon ensuite en associant la CAQ à la misogynie. Triste spectacle dans l’ensemble. Photo Agence QMI, Simon Clark



Passer la nuit blanche en chambre

OTTAWA | Des élus qui somnolent à la Chambre des communes. Des députés qui dansent le YMCA, un autre sur un air de Lionel Richie. Une ministre qui lit un roman. Obliger des élus à passer la nuit blanche en chambre est la recette parfaite pour voir des choses inusitées au parlement. Le fond de l’affaire est pourtant sérieux. Les élus ont dû voter pendant 20 h, de jeudi à vendredi. Cette stratégie d’obstruction des conservateurs avait pour but de dénoncer le refus des libéraux de laisser témoigner devant un comité le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre. On voulait qu’il éclaircisse les circonstances de l’invitation d’un extrémiste sikh, coupable de tentative de meurtre, à des événements officiels du désastreux voyage en Inde de Justin Trudeau. Les conservateurs accusent les libéraux de cacher la vérité. Les libéraux accusent les conservateurs de faire de la petite politique pour marquer des points. N’empêche que les citoyens ont droit à des explications dans cette affaire aux multiples zones d’ombre. On ne m’empêchera pas de rêver.

Martine Ouellet, BQ

La chef du Bloc a beau avoir dit qu’elle se soumettrait à un vote de confiance anticipé, ses appuis continuent de s’effriter. Et on peut douter que la meilleure stratégie pour calmer la tempête soit de... menacer des médias de poursuites en diffamation, tel que Martine Ouellet l’a fait cette semaine. Comme l’a dit le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, « Mme Ouellet s’attaque à la démocratie en tentant de réduire au silence les commentateurs ».La chef du Bloc a beau avoir dit qu’elle se soumettrait à un vote de confiance anticipé, ses appuis continuent de s’effriter. Et on peut douter que la meilleure stratégie pour calmer la tempête soit de... menacer des médias de poursuites en diffamation, tel que Martine Ouellet l’a fait cette semaine. Comme l’a dit le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, « Mme Ouellet s’attaque à la démocratie en tentant de réduire au silence les commentateurs ».

Charlie Angus, NPD

Si on sait dorénavant qu’Ottawa fait carrément preuve de négligence avec nos renseignements, c’est grâce au député ontarien Charlie Angus. Les documents obtenus par le néo-démocrate ont révélé l’existence de milliers de brèches de sécurité qui ont permis la fuite de données personnelles de quelque 250 000 citoyens en 2017. Des centaines de passeports ont été égarés et le fisc a laissé filer des données d’environ 35 000 contribuables. De quoi être rassurés...

Jagmeet Singh, NPD

