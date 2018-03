Charles Hamelin revient sur sa séparation avec Marianne St-Gelais pour la première fois

Le champion du monde en patinage de vitesse Charles Hamelin est revenu pour la première fois sur sa séparation avec Marianne St-Gelais lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche.

Le couple olympique avait pris tout le monde par surprise en annonçant sa rupture après entre les Jeux de Pyeongchang il y a quelques semaines et les mondiaux.

Voici quelques commentaires de Charles Hamelin:

1. «On a décidé d’annoncer notre séparation avant les championnats du monde, car on ne voulait pas mentir à personne.»

2. «On voulait que les gens comprennent ce qui se passait sur la glace. Je pense que ça a été une bonne chose, ça m’a permis de libérer mes esprits et de me concentrer sur la glace.»

3. «Quand tu commences à avoir une vie qui s’étale devant tout le monde, il faut que tu mettes les mises au point quand un événement comme ça arrive. On a toujours été authentique avec le monde, même là quand c’était un moment plus difficile...»

4. «Marianne et moi on a commencé à être ensemble il y a 10 ans, presque 11. On a vécu toute notre carrière ensemble. De succès aux Olympiques, aux championnats du monde... tous les moments que vous avez vus.»

5. Commentant la touchante sortie de son ancienne copine lors de sa victoire aux championnats du monde, Hamelin affirme: «On a vécu tout ça ensemble, Marianne et moi. Je pense que ça allait de soi de finir ça ensemble, comme ça.»

6. «C’est sûr que j’aurais voulu une tournure différente pour Marianne dans sa compétition, mais je pense que d’avoir eu ce moment-là a pallié un peu de déception pour Marianne.»