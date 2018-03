Dans nos archives: une tragédie aérienne à Québec

Les boîtes noires sont récupérées, mais la cause de l’accident n’a jamais été identifiée. Une partie du moteur droit s’est désolidarisée, les dommages au capot moteur et au train d’atterrissage, qui ne pouvait être rétracté, ont augmenté la résistance à l’air et empêché l’avion de prendre de la vitesse et de l’altitude.