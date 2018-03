De retour chez les Carabins pour gagner en confiance

WINNIPEG | Arnaud Gendron-Dumouchel disputera sa dernière saison avec les Carabins de l’Université de Montréal avant de tenter sa chance dans la LCF.

« Je pars de loin, a raconté le bloqueur des Bleus. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je n’ai été partant qu’en 2016 et je veux connaître une grosse dernière saison afin de gagner en expérience et en confiance. Je veux aussi terminer mes études et améliorer mon anglais. »

Utilisé uniquement comme bloqueur depuis ses débuts universitaires, le géant de 6 pi 9 po a vu beaucoup d’action comme garde lors du camp d’évaluation. « C’est important que je sois polyvalent, a-t-il indiqué. En entrevue, les équipes m’ont mentionné qu’elles misaient principalement sur des Américains à la position de bloqueur. Je suis capable de jouer aux deux positions et je suis prêt à relever le défi. »

Gendron-Dumouchel a rencontré Montréal, Toronto, Hamilton, Edmonton, Winnipeg et la Saskatchewan. « Avec mon anglais incroyable, je me suis débrouillé, a-t-il raconté avec un sourire. Je ne suis pas tellement content de mes tests. J’avais mieux fait au camp régional. »

Stress

Un autre géant du Québec a tenté de retenir l’attention. « J’ai gagné des batailles et j’en ai perdu, a résumé le plaqueur de 6 pi 8 po Mathieu Breton, des Gaiters de Bishop’s. À ce niveau, tu ne peux pas toutes les gagner. Je devrai rester plus bas et utiliser la longueur de mes bras pour garder l’adversaire à distance et faire des jeux. »

« Mes tests n’ont pas été si mal, mais je m’attendais à de meilleurs résultats, de poursuivre Breton. La priorité est d’améliorer mon agilité. J’étais stressé avant les entrevues, mais ça s’est bien passé. »

Mickael Côté tenait des propos similaires. « J’ai eu des hauts et des bas, a illustré le secondeur étoile des Stingers de Concordia.

« Je ne suis pas 100 pour cent content, mais je peux quitter la tête haute. Mes tests n’ont pas été mauvais, mais aucun n’a été à la hauteur de mes attentes. Il y avait de bons athlètes et les situations à un contre un ont été difficiles. J’ai fait de bons jeux sur les unités spéciales et c’est par là que ça va passer pour atteindre le prochain niveau. »