Denis Potvin: du hockey au micro, avec brio

Denis Potvin, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la LNH, continue de transmettre sa passion pour le hockey par le biais de ses commentaires au micro.

Membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1991 et maintenant âgé de 64 ans, Potvin, originaire de Hull (aujourd’hui Gatineau), est analyste aux matchs télévisés des Panthers de la Floride depuis leurs débuts en 1993, à l’exception des quatre années où il a travaillé à la télédiffusion des matchs des Sénateurs d’Ottawa.

« J’adore mon travail, même si je dois admettre que je trouve les voyages de plus en plus éreintants », nous racontait Potvin en cassant la croûte avant le match des Panthers, lundi dernier au Centre Bell.

« J’aime voir à l’œuvre les jeunes joueurs de l’organisation des Panthers et analyser leur progression. J’aime être surpris par des athlètes qui en donnent plus que prévu. C’est la beauté du sport. »

Chacun son rôle

Les Panthers misent sur de jeunes joueurs fort talentueux, des gars comme Aleksander Barkov, Vincent Trocheck, Jonathan Huberdeau et Aaron Ekblad. Il leur arrive de demander conseil à Potvin. Il aime bien discuter en français avec Huberdeau.

« Les jeunes savent qui je suis et ils respectent mon opinion, souligne Potvin, dont le contrat de quatre ans avec le réseau Fox Sports Floride prend fin à la conclusion de la saison. Ekblad est un excellent défenseur et il lui arrive de me demander ce que je vois dans les facettes de son jeu qu’il pourrait améliorer. Je lui réponds d’aller voir les entraîneurs. Ce n’est pas mon rôle de lui dire ce qu’il doit corriger. Il y a une ligne qu’il ne faut pas traverser, à moins que le coach me demande d’aller sur la glace, comme c’est déjà arrivé par le passé. »

Après avoir disputé 1060 matchs avec les Islanders de New York et avoir pris sa retraite en 1988, Potvin a travaillé dans les milieux de l’immobilier et de la finance, à New York, avant de se voir offrir, par son ancien patron Bill Torrey, le poste d’analyste aux matchs des Panthers lorsque la concession a vu le jour, en 1993. Il se plaît toujours dans cet emploi, même s’il sait que l’heure de la véritable retraite approche.

Tu as été l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la LNH, amassant 1052 points en 1060 matchs. De quoi es-tu le plus fier lorsque tu penses à ta carrière de 15 saisons ?

« De ma constance et de ma longévité. J’ai été un joueur productif et efficace du début à la fin. À ma dernière saison, en 1987-1988, j’ai marqué 19 buts et récolté 51 points. Mon seul regret est d’avoir raté par si peu la moyenne d’un point par match. J’étais vraiment fâché. Bien des gens croient que j’aurais dû continuer de jouer durant quelques années, mais j’ai préféré me retirer en pleine santé. Je préconisais un style de jeu robuste et j’ai été chanceux de ne subir qu’une seule blessure sérieuse, soit un pouce cassé qui m’a fait rater une trentaine de matchs en 1979-80. Comme je le disais à l’époque, je m’arrangeais pour frapper l’adversaire en premier ! »

On dit souvent que tu as été le prototype du défenseur idéal, alliant brio en défense et en attaque avec leadership et robustesse. Les comparaisons avec Bobby Orr étaient-elles inévitables ?

« J’ai toujours placé Bobby Orr tout en haut de la liste des meilleurs défenseurs de tous les temps. Personne ne patinait comme lui. À mes yeux, il a été au hockey ce que les Beatles ont été pour la musique. Il a changé la “game”. Je me souviens encore de la première fois que je l’ai affronté et qu’il a foncé vers moi en zone adverse. Orr avait le don de passer à la vitesse supérieure pour mystifier ses rivaux. »

Quels ont été les attaquants les plus difficiles à stopper ?

« Il n’y en a pas eu [rires]. Sérieusement, un gars comme Gilbert Perreault me forçait à reculer dans ma zone tellement il était un patineur puissant et rapide. Dans les rangs juniors, Marcel Dionne m’a déjà fait mal paraître avec l’une de ses feintes savantes. Il y a de formidables joueurs dans la LNH, aujourd’hui, comme Alex Ovechkin, Sidney Crosby et Connor McDavid, mais à mes yeux, les attaquants vedettes des années 1970 et 1980 que j’ai dû affronter étaient tout aussi talentueux qu’eux. C’était simplement un style de hockey différent. »

Quels souvenirs conserves-tu des quatre conquêtes consécutives de la coupe Stanley au début des années 1980 ?

Photo d'archives

« On formait une équipe hors de l’ordinaire, une véritable dynastie. Je vous rappellerai que les Islanders ont remporté 19 séries d’affilée avant de perdre en finale contre les Oilers, en 1984. J’aurais tellement aimé remporter la coupe cinq années de suite, comme le Canadien l’a fait dans les années 1950. Sam Pollock avait tenté de conclure une transaction avec Bill Torrey pour avoir l’occasion de me repêcher au premier rang en 1973. Le Canadien était mon équipe favorite, mais je me réjouis d’avoir été sélectionné par les Islanders, car je n’aurais pas pu jouer dans la LNH à 19 ans si je m’étais retrouvé avec le Canadien. De plus, ça m’a aidé, à mes débuts, de jouer en compagnie de mon frère Jean. »

Peux-tu nous rafraîchir la mémoire au sujet des séries de 1984 ?

« Elles avaient été pénibles pour moi en raison du décès de mon père, qui avait joué un si grand rôle dans ma carrière. Il est décédé pendant la ronde éliminatoire contre les Capitals et j’ai disputé un match le soir même où j’ai appris sa mort. Ce fut le match le plus difficile de toute ma carrière. C’est comme si j’avais joué dans un aréna complètement vide. Le décès de mon père m’a beaucoup affecté durant les séries de 1984 et on a perdu la coupe aux mains d’une jeune équipe, les Oilers. Dès la troisième rencontre de la finale, j’ai pu constater dans les yeux de nos rivaux qu’ils se sentaient capables de nous battre, surtout qu’on avait des blessés dans notre camp. La ligue avait décidé de changer la formule des séries cette année-là, et il avait fallu disputer les rencontres 3, 4 et 5 à Edmonton, ce qui n’avait pas aidé notre cause. »

Parles-tu encore régulièrement à d’anciens coéquipiers ?

« Bien sûr que oui. Nous formions un groupe si uni. Seize joueurs peuvent se vanter d’avoir pris part à ces quatre conquêtes consécutives de la coupe. Nous étions dirigés par un excellent coach en Al Arbour. Il était dur envers moi, mais il savait comment s’y prendre pour que l’équipe gagne. On le respectait. J’ai eu la chance de passer toute ma carrière à Long Island et de côtoyer des gars extraordinaires. Mike Bossy était un marqueur exceptionnel, lui qui a connu neuf saisons consécutives avec 50 buts et plus, soit à ses neuf premières saisons. Sur chaque tir, Mike savait qu’il allait atteindre le filet. »

Tu as pris part à des tournois internationaux, comme ceux de la Coupe Canada. Qu’en retiens-tu aujourd’hui ?

Photo André Toto Gingras

« Je n’oublierai jamais le tournoi de 1976 lorsque j’ai eu la chance de jouer aux côtés de Bobby Orr, qui avait été choisi le joueur par excellence du tournoi. Nous avions chacun terminé en tête des marqueurs, en compagnie d’un joueur de l’Union soviétique. De bien beaux souvenirs. »

Denis Potvin

Photo d'archives

Denis Potvin est né le 29 octobre 1953 à Hull (Gatineau). Il réside à Stuart, en Floride, et il possède aussi une maison à Wakefield, dans l’Outaouais. Il est marié à Valerie et le couple a trois enfants, Madeleine, Annabelle et Christian, et trois petits-enfants. Il est un grand amateur de pêche et de chasse.

Emploi : Analyste aux matchs des Panthers de la Floride pour le réseau Fox Sports.

Carrière : Après avoir brillé dans les rangs juniors avec les 67’s d’Ottawa, il a été le tout premier choix au repêchage de la LNH en 1973. Récipiendaire du trophée Calder en 1974 et du trophée Norris en 1976, en 1978 et en 1979, Potvin a disputé 1060 matchs dans la LNH, tous dans l’uniforme des Islanders, récoltant 1052 points, dont 310 buts. Il a ajouté 164 points en 185 matchs éliminatoires, aidant les Islanders à remporter la coupe Stanley quatre fois de suite dans les années 1980. Potvin a été intronisé au Temple de la renommée en 1991, et son numéro 5 a été retiré par les Islanders en 1988. Il a pris part à neuf matchs d’étoiles.