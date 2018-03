Journée fructueuse pour Sebastian Vettel, mais pas pour Lance Stroll

Pendant que l’Allemand Sebastian Vettel jouait de chance pour procurer à l’écurie Ferrari sa 230e victoire en Formule 1, le Québécois Lance Stroll a peiné sur le circuit de Melbourne pour se contenter du 14e rang au Grand Prix d’Australie, le premier de la saison 2018.

Ayant amorcé l’épreuve en 13e place sur la grille de départ, le conducteur de l’écurie Williams n’a jamais été dans le coup lors de cette course que Vettel a gagnée notamment grâce à un ralentissement provoqué par la voiture de sécurité; celui-ci a devancé Lewis Hamilton (+5,036 s) à sa sortie des puits pour obtenir son deuxième gain d’affilée en sol australien. Le Britannique a fini deuxième, alors que Kimi Raikkonen (+6,309) a complété le podium.

De son côté, Stroll n’a pas roulé à armes égales avec le peloton de tête, lui qui a commencé la journée avec des pneus super tendres. Il a ensuite opté pour des tendres au 25e tour, mais trois passages plus tard, l’apparition de la voiture de sécurité a permis au Montréalais de changer pour des pneus ultra tendres.

«Quand j’ai perdu une place au profit de [Charles] Leclerc, je n’avais pas la puissance supplémentaire requise à la relance de la course. En fait, j’ai seulement essayé de terminer l’épreuve et non de compétitionner. Il y a eu plusieurs problèmes importants qui m’ont coûté beaucoup de temps. J’espère que nous trouverons une solution avant le Bahreïn», a commenté le pilote sur le site de son équipe.

«On a éprouvé des ennuis avec le rythme tout au long de l’après-midi, a ajouté le directeur technique exécutif de Williams, Paddy Lowe. Comme de nombreuses écuries, nous avons géré la consommation d’essence. On bataillait pour le 13e rang, mais malheureusement, Lance a perdu une place après la relance. Il a eu quelques occasions de reprendre cette position, toutefois, la gestion de la température nous a limités 2-3 fois et nous n’avons pu revenir en force.»

Par ailleurs, le coéquipier de Stroll, Sergey Sirotkin, a vu sa journée de travail prendre fin au cinquième tour en raison de problèmes mécaniques.