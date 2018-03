La routine santé de Mahée Paiement

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités de la région. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

Maman de trois enfants, animatrice et entrepreneure, Mahée Paiement n’a assurément pas besoin d’une inscription au gym pour rester active ! « Mon sport, c’est un peu mes enfants, puisque pour suivre des bouts de chou comme ça dans une journée, c’est assez actif. Je joue beaucoup avec mes enfants, on va dehors. J’essaie de rester très active », raconte la femme de 42 ans, qui ouvrira sa propre boutique aux Galeries de la Capitale, en août prochain. Malgré tout, elle trouve le temps d’aller faire un peu de cardio « entre copines », à raison de deux fois par semaine. « J’y vais modérément, j’essaie de recommencer tranquillement ».

As-tu un objectif d’entraînement ?

Avec sa petite famille, Mahée Paiement souhaite enfourcher son vélo de façon plus assidue, dès que la neige disparaîtra. « C’est une activité que j’adore. J’ai une bonne endurance sur un vélo. J’aimerais d’ailleurs équiper toute la famille pour qu’on puisse partir ensemble cet été ».

Comment restes-tu motivée ?

Photo courtoisie

Pour Mahée Paiement, le fait de recommencer l’entraînement avec des amies la motive à bouger. Et, à la maison, elle tente le plus souvent possible de rester active avec les enfants, âgés de 11 mois, 3 et 6 ans. « Je garde en tête que l’idée, c’est de prendre l’air. Quand on voit qu’on tourne en rond le week-end, on sort, même si c’est juste pour prendre une marche, ça fait du bien », affirme-t-elle. De plus, sa boutique et ses projets personnels – ses parfums sont offerts dans plus de 800 points de vente et sa collection de vêtements dans 39 boutiques San Francisco – lui donnent rarement le temps d’une pause. « J’ai l’impression de courir partout ! » lance-t-elle en riant.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Photo Fotolia

Sans cachette, Mahée Paiement admet qu’elle ne s’est jamais limitée dans ses envies et ses portions. « Je mange énormément, mais je fais attention à tout ce qui est extra, soit des desserts, du vin, etc. Mes deux trucs sont : ne jamais tomber dans l’excès et ne pas me priver. Tout est dans l’équilibre ». Pour affronter ses journées sans ressentir de baisse d’énergie, l’entrepreneure et maman traîne toujours une ou deux collations protéinées. « J’essaie de manger quand j’ai faim. De cette façon, je ne me rends pas à vouloir vider un sac de chips en arrivant à la maison ! Je me traîne donc des trucs avec des noix ou des œufs à la coque, par exemple ».

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

À Québec, elle craque pour le menu du Laurie Raphaël. « C’est le restaurant où nous nous sommes fiancés Jean-François et moi il y a huit ans ».

Ton activité physique préférée ?

Photo Fotolia

