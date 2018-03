L’ancien ministre André Bourbeau s’éteint à l’âge de 81 ans

L’ancien ministre libéral provincial André Bourbeau est mort dimanche matin à l’âge de 81 ans. Il aurait eu 82 ans le 1er juin.

La nouvelle a été annoncée par son fils Éric en début d’après-midi sur les réseaux sociaux.

«Ce matin mon père nous a quittés dans son sommeil, en paix, et entouré de ses proches, a-t-il écrit. Dans les derniers jours il avait exprimé le désir de quitter le plus vite possible. Ça a été très rapide. Ses proches sont tristes mais en paix avec ça.»

Son fils a précisé qu’il avait eu une vie très active malgré un diagnostic de cancer il y a 20 ans.

André Bourbeau est né à Verdun et avait une formation de notaire, une profession qu’il a exercée de 1960 à 1981.

Il avait été conseiller municipal de Saint-Lambert de 1970 à 1978 puis maire de la même municipalité de 1978 à 1981, année où il a été élu député libéral dans Laporte.

M. Bourbeau a été réélu en 1985, en 1989, en 1994 et en 1998. Il ne s’est pas représenté en 2003.

Andre Bourbeau, Monique Landry Journal de Montreal

Pendant son séjour en politique provincial, il a notamment été ministre des Affaires municipales, ministre de la Main-d’œuvre, ministre du Travail par intérim et ministre des Finances.

Au cours de sa vie et jusqu’à sa mort, André Bourbeau a été très impliqué dans le domaine musical, ayant été président du conseil d'administration de la Fondation Jeunesses musicales Canada (JMC), président de la Fondation Wilfrid-Pelletier et président du Concours musical international de Montréal.

«C’est grâce à lui que Jeunesses musicales Canada a pu devenir propriétaire de son bâtiment, a pu effectuer des rénovations majeures ainsi que créer un fonds d’aide à de jeunes artistes, a mentionné Danièle LeBlanc, directrice générale et artistique de JMC, au cours d’un entretien téléphonique avec l’Agence QMI. Grâce à lui, la Fondation de Jeunesses musicales Canada a connu une croissance exemplaire.»

À sa mort, André Bourbeau était encore administrateur à la Fondation ainsi que président du Concours musical international de Montréal qu’il avait cofondé.

«C’est un grand philanthrope, un grand mélomane. C’est vraiment quelqu’un qui était passionné de musique; qui a tout fait pour la rendre accessible et en faire bénéficier les jeunes», a ajouté Mme LeBlanc.

Son fils Éric est allé dans le même sens dans son message, en écrivant que «son dynamisme et sa passion auront contribué à aider un grand nombre de jeunes talents québécois à prendre leur envol sur la scène mondiale».

«Je sais que plusieurs lui en sont reconnaissants», a-t-il précisé.

André Bourbeau laisse derrière lui sa femme, ses trois enfants, cinq petits-enfants, un grand nombre d’amis et de mélomanes de partout, a indiqué Éric Bourbeau.