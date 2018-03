L’échappée accueille deux nouveaux personnages

Deux nouveaux noms apparaîtront au générique de L’échappée l’automne prochain. Tania Kontoyanni et Marilyn Castonguay intégreront la série de Michelle Allen, qui termine sa deuxième saison lundi soir.

Tania Kontoyanni, qui s’est fait connaître au début des années 1990 dans Watatatow, campera l’avocate de Martine (Sophie Bourgeois). Cette dernière aura grandement besoin d’aide pour assurer sa défense...

Photo Julie Beauchemin

Tania Kontoyanni, qui s’est faite plus discrète au cours des dernières années, est récemment apparue dans Cheval-serpent à Radio-Canada et Med à VrakTV.

Pour sa part, Marilyn Castonguay (Plan B, Fatale-Station) campera Audrey, une jeune femme qui atterrit à Sainte-Alice-de-Rimouski – apparemment par hasard – et devient serveuse à l’Auberge. Mais au fil des épisodes, on découvrira son passé trouble avec David (Patrick Hivon). Et pour compliquer les choses, elle tombera dans l’œil de Marc (Stéphane Gagnon).

Photo Andréanne Gauthier

D’autres personnages s’ajouteront à la distribution de L’échappée, qui reviendra à TVA en septembre. Les tournages reprendront le mois prochain. Ils se poursuivront jusqu’à l’automne entre Le Bic et Montréal.

Deux arrestations

Plusieurs intrigues développées au cours des derniers mois connaîtront leur dénouement lundi soir. Les enquêteurs procéderont d’ailleurs à deux arrestations importantes. De plus, on saura enfin si Marie-Louise (excellente Bianca Gervais) gardera la petite Léa.

Le jeune comédien Christophe Levac, qui incarne Éric, un adolescent trouble du centre jeunesse, s’illustrera encore une fois dans quelques scènes d’une grande intensité. Voilà un acteur qu’on n’a pas fini de voir à l’écran.

Quant aux téléspectateurs qui attendaient avec impatience un nouvel affrontement entre Brigitte (Julie Perreault) et David, ils seront servis en fin d’épisode.

Popularité intacte

La deuxième saison de L’échappée a rallié une moyenne de 1 290 000 téléspectateurs depuis septembre, selon les données confirmées de Numéris. Elle a gagné tous ses combats de case horaire : contre Faits divers à l’automne, et contre Ruptures cet hiver. Chaque semaine, la série figure parmi les cinq émissions les plus regardées au Québec.

► TVA présente la finale de L’échappée lundi soir à 20 h.