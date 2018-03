Les durs récits de l’exil

En 14 nouvelles, Guy Bélizaire décline la bêtise humaine, celle qui se partage entre l’abus de pouvoir, l’injustice, le racisme ou l’indifférence.

Guy Bélizaire est ­Haïtien d’origine et Québécois depuis 40 ans. Dans son premier livre, À l’ombre des érables et des palmiers, il utilise ces deux pôles pour nous promener entre Montréal et son pays natal afin de nous faire comprendre les écueils qui guettent les déracinés.

Haine affichée

Haïti, c’est la chaleur humaine, la famille, les amis. Mais c’est aussi l’extrême pauvreté et souvent les menaces pour qui ne veut pas se soumettre aux plus puissants. Pour plusieurs, partir n’est pas un choix.

Au Québec, il y a la paix, mais elle se conjugue à d’autres mots : la solitude, la fatigue d’arriver à trouver sa place, et les humiliations de tout ordre.

C’est ce petit malin qui, dans la nouvelle L’accent, envoie vers une mauvaise adresse un nouvel arrivant qui se cherche un emploi. Mais c’est aussi la haine affichée en milieu de travail par un collègue raciste à l’égard d’un employé d’origine haïtienne, devant le reste du personnel qui ne réagit pas.

On lit toutes ces courtes histoires non sans tristesse, car on comprend bien, à leur accent de vérité, que l’auteur sait de quoi il parle. Impossible ici de se retrancher derrière l’idée que tout ça serait inventé.

Les personnages changent d’une nouvelle à l’autre ; ils sont d’âges variés et de milieux socio-économiques différents ; il s’agit principalement d’hommes, mais aussi de quelques femmes. Chaque fois on est touché par l’injustice qui, franchement ou insidieusement, croise leur chemin.

Petites misères

Cette injustice n’est pas à sens unique : pas question ici de démontrer que les « Blancs » en auraient le monopole. Les drames vécus en Haïti en font foi, comme dans la nouvelle Capo. Le recueil nous présente aussi quelques exemples de réussite. Cet homme par exemple qui, installé au Québec, a réussi à devenir médecin en passant outre, du moins le croit-il, à l’intimidation de son enfance haïtienne.

Et il y a cette belle nouvelle intitulée Le dernier acte, consacrée à un couple de vieux Haïtiens installés depuis longtemps en banlieue de Montréal et qui n’ira pas, à cause de la maladie, finir ses jours au pays de leur enfance. En quelques pages, 60 ans de vie commune sont ramassés avec une infinie tendresse.

En fait, du clandestin jusqu’à celui qui, revenu pour un court séjour en Haïti, se surprendra en partant « à ressentir une certaine joie de revoir Montréal », tous les cas de figure sont illustrés dans ces courts récits de l’exil. Et comme tout cela nous est raconté avec finesse, on ne comprend que mieux les petites misères de ceux qui ont dû fuir leur vie d’antan.