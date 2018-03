Maintenir la pression

Le 14 février dernier, 17 personnes tombaient sous les balles d’un tireur à Parkland en Floride. Dès le lendemain, des voix s’élevaient pour dénoncer et exiger des changements dans la gestion et la possession des armes à feu aux États-Unis. Ces voix, ce sont des jeunes, des survivants, qui venaient de vivre l’horreur dans leur école. Au lieu de se réconforter mutuellement, ils ont décidé de passer à l’action.

Trop tôt pour agir

Rapidement, certains médias et associations dont la puissante NRA les ont rappelés à l’ordre. Il est trop tôt pour monter au front. Il faut prendre le temps de prier et de se rassembler pour pleurer les morts. Ils ont refusé de céder. Ils ont organisé manifestation après manifestation pour le mouvement qu’ils ont eux-mêmes bâti : #neveragain.

Ils ont continué de livrer clairement leur message avec un aplomb impressionnant. Certains sont devenus rapidement des icônes comme en fait foi la une du Time. Ils ont pris d’assaut les médias américains alors qu’ils ne sont même pas en âge de voter ou encore de s’acheter une bière.

S’inscrire dans la durée

Les manifestations qu’ils ont organisées hier, partout aux États-Unis, ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. Au-delà des chiffres de leur mobilisation, ce qui impressionne le plus est leur capacité de maintenir leur mobilisation médiatiquement alors que cela fait plus d’un mois que leurs amis et enseignants sont tombés sous les balles d’un ancien élève.

Un mois, c’est une éternité au point de vue médiatique. Un mois, alors que 187 000 jeunes ont été témoins d’une tuerie dans leur école depuis 1999 selon le Washington Post, c’est un exploit.

C’est probablement cette ténacité qui donne espoir que les choses peuvent changer. Mais on le sait, la politique est souvent à la remorque des mobilisations, il leur faudra faire durer le tout encore plusieurs mois.