Mission accomplie pour Moisan

WINNIPEG | Étienne Moisan avait placé la barre haut, samedi, à l’occasion de ses six entrevues.

« Les résultats de mes tests de samedi m’avaient laissé un goût amer et je m’étais mis beaucoup de pression en disant aux équipes que c’est dimanche que ça allait se passer pour moi, a raconté le demi inséré du Rouge et Or de l’Université Laval. Je suis fatigué, mais je peux dire mission accomplie. »

« J’ai montré que j’étais polyvalent, poursuit Moisan qui a rencontré les quatre formations de l’Est ainsi que Winnipeg et Edmonton. J’ai bien joué en protection de passe, sur les tracés que Paul Lapolice (le coordonnateur offensif des Blue Bombers) appelait et sur les unités spéciales. Je pense que j’ai augmenté ma valeur surtout lors des entrevues où les équipes ont pu voir que j’avais de bonnes connaissances. Certaines équipes étaient surprises de mes connaissances. »

Dubois poursuit sur sa lancée

Troisième au 40 verges, samedi, avec un chrono de 4 s 62, Marco Dubois a poursuivi sur sa lancée en terminant en 2e position au saut en longueur sans élan avec un bond de 10 pi 7 po et en 3e place au saut vertical avec une performance de 36 po 5, mais il a surtout démontré qu’il pouvait évoluer comme receveur.

« J’ai montré que je n’avais pas seulement de la vitesse en ligne droite, mais que j’étais aussi capable de créer de la séparation, a expliqué le demi inséré du Rouge et Or. J’ai prouvé que je pouvais attraper des ballons. J’ose espérer que j’ai augmenté ma valeur, mais on va attendre au 3 mai (la journée du repêchage). »

Dubois s’est toutefois blessé à une cheville sur la première séquence des unités spéciales. « J’aurais pu dominer tout le monde sans ma blessure, mais les équipes ont du film suffisamment de mon travail sur les unités spéciales. C’est une petite entorse et ce n’est pas une blessure sérieuse. »

Très bon testeur, Christopher Amoah voulait aussi montrer qu’il était un joueur polyvalent. « J’ai couru de bons tracés, j’ai montré que je pouvais capter des passes même si j’ai échappé quelques ballons en partant et j’ai montré que je prenais beaucoup de fierté à protéger le quart-arrière », a raconté le porteur de ballon des finalistes de la Coupe Vanier.

Hors de combat

Tyrone Pierre a été mis hors de combat par une allergie alimentaire. L’ailier espacé s’est rendu à l’hôpital en matinée et il a dû faire l’impasse sur la dernière journée du camp d’évaluation.

« Je suis déçu, mais je n’y peux rien. Mes problèmes ont débuté vendredi soir. Je me sentais faible, samedi, et j’avais un œil qui coulait. Je suis allé voir le docteur, mais la situation ne s’est pas améliorée. Je me suis donc rendu à l’hôpital ce matin (dimanche) ».

Un plaisir fou au « gros party » de Winnipeg

Si certains sont envahis par le stress à l’occasion du camp national, Jordan Beaulieu, lui, s’est amusé comme un petit fou.

« Je performe quand j’ai du fun, a souligné le secondeur hybride des Mustangs de Western. Je m’amuse, je rigole, j’ai mon rock qui joue dans mes oreilles et je fais ce que j’aime le plus au monde. C’est un gros party et je profite du moment. »

Beaulieu a brillé dans les différentes épreuves, terminant dans le top 5 au test en « T », à l’exercice des 3 cônes et au saut vertical. Il a aussi bien fait dans les situations à un contre un. Les équipes de la LCF le voient comme un maraudeur dans les rangs professionnels.

« Je suis vraiment content de ma fin de semaine, a mentionné le produit des Islanders de John Abbott qui a rencontré toutes les équipes sauf Calgary. J’ai côtoyé les prochaines étoiles de la LCF et de gagner quelques batailles contre ces joueurs fait du bien. Ça fait trois mois que je me prépare pour cet événement et mon travail a “porté fruit”. »

« Quand je suis embarqué dans le processus du repêchage, j’étais un gars sous-évalué, de poursuivre Beaulieu qui a dû passer par le camp régional de l’Ontario pour se frayer un chemin jusqu’à Winnipeg. Ce fut une motivation supplémentaire. »

« Sous le radar »

Beaulieu a fait ouvrir des yeux dans la capitale manitobaine. « Beaulieu était un peu sous le radar avant le camp d’évaluation parce que ce n’est pas le plus gros, a indiqué le directeur général des Blue Bombers de Winnipeg Kyle Walters au cours d’une mêlée de presse. Le résultat de ses tests et son attitude lui ont toutefois fait gagner des points. »