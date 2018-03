«Montréal occupe une grande place dans le coeur de Vladimir» -Orlando Cabrera

Si les amateurs pourront voir à l’œuvre Vladimir Guerrero fils dans l’uniforme des Blue Jays lundi ou mardi soir, avant que le joueur né en 1999 à Montréal soit cédé dans les ligues mineures, il est regrettable que son père n’ait pas daigné répondre à l’invitation qui lui fut lancée par les organisateurs.

José Vidro connaît bien Guerrero et il croit que l’ancien voltigeur-étoile craignait possiblement la réaction de la foule, lui qui a choisi de porter la casquette des Angels au lieu de celle des Expos lors de son intronisation au Temple de la renommée du baseball au mois de juillet.

«C’est une possibilité, a-t-il confié lors de son passage à l’Expos Fest. Je n’en sais rien, ne lui ayant pas parlé récemment. Mais je devine que son horaire est très chargé depuis qu’il a appris son intronisation au Temple de la renommée. Il aurait d’ailleurs dû être élu dès sa première année d’admissibilité.»

Le meilleur de tous

Orlando Cabrera a disputé 10 saisons dans les ligues majeures aux côtés de Guerrero et il ne doute aucunement de l’affection que porte Vladimir à l’égard de Montréal.

«Il est venu ici il y a trois ans et je sais fort bien que Montréal occupera toujours une grande place dans son cœur, a affirmé l’ancien joueur d’arrêt-court. C’est avec les Expos que sa carrière a pris son envol. J’aurais souhaité qu’il choisisse de porter la casquette des Expos au Temple de la renommée, mais il fallait faire un choix et ça n’a pas dû être facile. Il est vrai qu’il a connu beaucoup de succès en Californie et que les Angels lui ont accordé un contrat de cinq ans pour 72 millions de dollars lorsqu’il est devenu joueur autonome en 2004...»

Aux yeux de Cabrera, Guerrero est le meilleur joueur qu’il a eu l’occasion de voir à l’oeuvre. «Il savait rester lui-même à chaque match. Il ne changeait jamais sa façon de jouer. Les équipes adverses devaient s’adapter à lui.»

À ce sujet, le receveur Darrin Fletcher a ajouté: «je n’ai jamais vu un joueur possédant un meilleur coup de bâton que Vladimir. Pour les receveurs il était très difficile d’appeler des lancers lorsque Guerrero était à la plaque, car il pouvait frapper n’importe quelle offrande.»

Valentine estime qu’il était plus précis

Guerrero possédait un bras canon et il a épinglé de nombreux coureurs avec ses relais en provenance du champ droit. L’ex-chroniqueur de baseball du «Journal de Montréal», Serge Touchette, a d’ailleurs demandé à Ellis Valentine, présent à l’Expos Fest, lequel des deux voltigeurs avait le bras le plus puissant.

«Vladimir a été un bien meilleur joueur que moi, mais je dirais que mes relais étaient plus précis que les siens, a-t-il laissé entendre. N’oubliez pas que les Expos m’avaient repêché comme lanceur! Ce sont des blessures aux jambes qui ont grandement nui à ma carrière.»

Rusty Staub faisait initialement partie de la liste d’invités à l’Expos Fest, mais on sait que la première grande vedette de l’histoire des Expos est sérieusement malade. Le Grand Orange souffre d’insuffisance rénale.