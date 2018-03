Les inquiétudes de l’écurie Williams soulevées après des essais hivernaux plutôt catastrophiques se sont concrétisées dimanche au Grand Prix d’Australie.

Après s’être élancé de la 13e place sur la grille de départ, le pilote montréalais a été confronté à une multitude d’ennuis qui témoignent des lacunes majeures d’une monoplace visiblement mal-née.

« On ne peut performer avec cette voiture, c’est aussi simple que ça », a déclaré Stroll, qui, pour une rare fois depuis le début de sa carrière amorcée l’an dernier en F1, n’a pas hésité à critiquer son employeur.

« L’équipe a fait une erreur pendant les essais vendredi et j’ai dû immobiliser ma voiture en bordure de piste, a-t-il enchaîné. Nous avons perdu un temps précieux. Et dimanche, rien n’a été réglé, bien au contraire. »

Le pilote de 19 ans a notamment soulevé des problèmes de surchauffe pour expliquer ses déboires qui l’ont relégué au 14e rang lors que le drapeau à damier a été déployé à Melbourne.

Battu par une Sauber

Au 33e tour, Stroll n’a pu contenir la menace de Charles Leclerc, un jeune rival à son premier Grand Prix, disputé par surcroît au volant d’une Sauber, la pire voiture du plateau.

Un affront qui doit forcer Williams à refaire, indéniablement, ses devoirs.

Le Québécois a aussi déploré des problèmes avec la cartographie-moteur et de ses différents modes qui permettent de régler la puissance en piste à l’aide d’un bouton au volant.

« On n’a pu trouver, prétend-il, le bon mode pour accélérer lors des relances. C’est pour cette raison que j’ai perdu une position [au profit d’Esteban Ocon] au premier tour et que je n’ai pas pu me battre avec la Sauber par la suite... On n’avait pas la puissance requise lorsque le besoin se faisait sentir. »

Encore plus dur pour Sirotkin

Qualifié 19e (sur les 20 partants), Sergey Sirotkin a fait pire que son coéquipier quand, au cinquième tour, il a abandonné en raison d’ennuis de freins provoqués, semble-t-il, par un débris de plastique qui se serait logé dans le dispositif de refroidissement.

Peu importe le contexte, le pilote russe n’a convaincu personne. À vrai dire, il a été carrément mauvais.

► Ce Grand Prix d’Australie n’a pas livré la qualité de spectacle que nous promet la F1 et son nouveau propriétaire, Liberty Media. Avouons toutefois le tracé de Melbourne n’offre pas beaucoup de possibilités de dépassements même si on avait ajouté une troisième zone pour l’utilisation de l’aileron amovible (DRS). En souhaitant maintenant que ce n’est que partie remise dans le désert de Bahreïn dans deux semaines.