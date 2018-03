Photos souvenirs: Véronique Cloutier

MusiquePlus

Une photo publiée à l’automne 1993. Véronique avait alors 18 ans. Lors d’auditions, elle avait décroché un rôle d’animatrice à MusiquePlus, ce qui lui permis d’interviewer plusieurs artistes internationaux. Elle deviendra vite la star du réseau et se retrouvera donc à la barre de plusieurs émissions, dont le Combat des clips, Le Décompte MusiquePlus et Le Véro show.

Véronique Cloutier, âgée de 20 ans, en 1994. Alors déjà en pleine possession de ses moyens à MusiquePlus, elle remettait un disque platine au jeune Éric Lapointe, pour son album Obsession.

Une photo publiée en 2000. Cette année-là, La Fureur, animée par Véronique, remportait le Félix de la meilleure émission de télé de l’année. C’est aussi en 2000 que Véro devenait animatrice à Rock Détente (Rouge FM) à la barre de l’émission du midi, suivi de l’émission du retour à la maison, Véronique dans l’trafic. L’année suivante, Véro remportait le premier trophée solo de sa carrière lors du gala Métrostar, celui de l’animatrice variétés de l’année.

En 2000, il y a déjà 18 ans, Véronique Cloutier animait une émission de La Fureur pour la télé française, à Paris. Pour l’occasion, elle faisait la une du cahier Weekend du Journal de Montréal. Grâce à ce rendez-vous télévisuel du vendredi soir, la carrière de Véro avait explosé au Québec. L’émission attira plus de 1,2 million de téléspectateurs chaque semaine, durant cinq saisons.

En 2002, en direct du Centre Molson (Bell), Véronique Cloutier animait une émission spéciale de La fureur, mettant en vedette Céline Dion, à laquelle 15 000 personnes assistaient. Véro avait alors joué une manche de son jeu musical contre Céline elle-même, avec des questions portant sur les chansons de la chanteuse. En 2002, Véro joue aussi dans la série Music-Hall et dans le film Les dangereux.

► Véronique anime l’émission 1res fois, les jeudis 20 h à Radio-Canada. Chaque semaine, elle reçoit deux personnalités québécoises qui parlent des « premières fois » les plus significatives de leur vie. Photos, vidéos, témoignages et invités-surprises, à l’appui. Dernière de la saison le 19 avril, suivi d’un Best of la semaine suivante.

► Véronique Cloutier animera, pour sa première fois en carrière, un gala d’humour, cet été à Québec. ComédieHa! fest, au Palais Montcalm, le 16 août.

► Véro a son propre magazine et ses collections de vêtements. Depuis 2006, elle est marraine de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine et la Fondation Véro et Louis soutient les adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Pour toutes les infos, visitez le www.veroniquecloutier.com.