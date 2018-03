Quand Bori reprend Garneau

Pendant des années, Edgar Bori se faisait demander par le metteur en scène français Michel Bruzat de travailler sur un projet commun. L’auteur-compositeur a finalement accepté­­­ de plancher sur un spectacle qui reprend quelques textes du poète et dramaturge québécois Michel Garneau. Présenté pour la première fois en France au printemps 2017, le spectacle Garneau / Bori s’amène finalement à Montréal. Le Journal s’est entretenu avec Edgar Bori.

À quel moment le projet a-t-il commencé ?

« Ça remonte à la fin 2015, quand Michel Bruzat m’a proposé de travailler avec lui. Ça faisait déjà cinq ou six ans qu’il me proposait ça. Mais je n’étais pas à l’aise de travailler avec des metteurs en scène. J’avais aussi une mauvaise conception de sa façon de travailler. Je pensais que c’était un gars qui imposait des déplacements. Finalement, ce n’était pas du tout le cas ! Il m’a libéré de toutes mes bibittes. À l’automne 2016, on a vraiment commencé le travail. On a contacté Michel Garneau pour avoir son accord. Et c’est au printemps 2017 qu’on l’a présenté en France. La réaction a été très bonne. »

Quel est votre rapport avec Michel Garneau ?

« Je savais qu’il avait déjà été animateur à Radio-Canada et qu’il avait écrit une quarantaine de pièces de théâtre. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Quand Michel Bruzat m’a parlé du projet, il m’a demandé de remettre en musique certaines chansons de Garneau, que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte qu’on parlait souvent des mêmes choses. On a étudié de la même manière. De là les connivences dans la façon d’écrire, mais surtout les thèmes. »

« Michel Garneau a 78 ans aujourd’hui et il est retiré à la campagne, dans les Cantons-de-l’Est. Pour des raisons de santé, je ne pense pas qu’il pourra venir voir le spectacle à Montréal. Mais j’ai l’intention d’aller lui faire le show cet été chez lui. Il ne le sait pas encore. Il va peut-être l’apprendre en lisant Le Journal, qui sait ? (rires) »

En quoi va consister le spectacle ?

« Ce sera une moitié de textes de Garneau et une moitié de Bori. Je vais alterner entre les deux. J’ai des textes qui répondent aux siens. Ce sera un peu comme deux poètes qui se répondent. [...] On a monté un ­spectacle vivant, avec le public ­autour de moi. Je serai comme sur un rond de piste de cirque. Il y a un ­musicien avec moi. On parle au monde. C’est un spectacle atypique. Le public sera très près. Il y a environ 115 places par soir. »

À l’été 2014, on apprenait que votre compagnie, Les Productions de l’onde, devait 420 000 $ à ses créanciers en raison d’histoires de fraude avec le ­Regroupement ­indépendant de la musique ­émergente (RIME). Comment s’est réglé le dossier ?

« On a fait une campagne de financement qui nous a permis d’amasser 85 000 $. On a offert aux 128 créanciers de leur rembourser 20 % des dettes. Tout le monde a accepté. On a été “libérés” l’automne dernier. On est revenu à flot. On ne doit plus une cenne à personne. Le Titanic n’a pas coulé ! »

► Edgar Bori présentera le spectacle Garneau / Bori au Théâtre Outremont, les 27 mars, 11, 12 et 13 avril. Pour tous les détails : www.bori.com.