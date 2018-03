Soccer intérieur: Doublé du Rouge et or à Trois-Rivières

Le Rouge et Or de l’Université Laval a fait coupe double aux championnats provinciaux de soccer universitaire intérieur, à Trois-Rivières, hier, alors que ses équipes féminine et masculine ont remporté les grands honneurs de leur finale respective.

La troupe féminine a ramené un sixième titre consécutif en battant par 2-0 les Carabins de Montréal grâce à deux buts de la milieu de terrain Dominique Fortin.

Du côté des gars, ils l’ont emporté 2-1 sur le club hôte des Patriotes de l’UQTR, soulevant le gros trophée pour la première fois depuis 2015 dans le cadre du calendrier intérieur. Les attaquants Thomas Saint-Maurice et Charles Joly ont inscrit le but des champions.