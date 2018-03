Suspect recherché pour trois tentatives de vol qualifié à Limoilou

Un suspect cagoulé aurait tenté à trois reprises de voler des commerces du quartier Limoilou en simulant une arme, le tout en moins de trente minutes, samedi soir.

La police de Québec était toujours à la recherche, dimanche matin, de l’homme qu’elle croit lié aux trois tentatives de vol qualifié, dont l’une a fonctionné.

Comme le raconte le lieutenant Marc-André Desbiens, le suspect apparaît une première fois à 19 h 35 au Provigo de la 1re avenue. L’homme cagoulé fait mine de posséder une arme et réclame à la caissière le contenu du tiroir-caisse, mais elle refuse de donner l’argent. Il quitte les lieux avec les mains vides.

Moins de dix minutes plus tard, un vol qualifié avec le même modus operandi est signalé dans un dépanneur de la rue Dupont. Selon la description fournie par un témoin, le suspect était cagoulé, portait des lunettes fumées, un chandail à capuchon et des gants noirs. Une fois de plus, il repart sans aucun butin.

Vers 19 h 58, on signale à la police une troisième tentative de vol qualifié au Pharmaprix de la 1re avenue. Cette fois, le suspect parvient à voler 175 $.

La proximité géographique et temporelle des événements laisse croire à la police qu’ils sont tous l’oeuvre du même auteur.