Un géant américain du cannabis s’allie à un producteur canadien

Medmen, une compagnie californienne de distribution de cannabis a annoncé un accord avec le producteur canadien Cronos Group.

Les deux entreprises ont décidé de fusionner au Canada dans le cadre d’un joint venture. Cela veut dire qu’elles formeront une coentreprise qui suivra les buts communs des deux sociétés.

Medmen est un distributeur de cannabis valant plus d’un milliard de dollars US et est un géant de l’industrie. Le joint venture va développer des produits de marque et ouvrir des magasins à travers le pays.

L’un des objectifs des deux entreprises est notamment de fournir une expérience client qui permette de changer la perception des gens quant à la plante verte.

Cronos Group est également une entreprise d’envergure dans le secteur, possédant des plantations en Israël et en Australie ainsi qu’une conséquente expertise dans le cannabis médicinal. De plus, la compagnie est entrée en bourse dans le NASDAQ il y a trois semaines.

Les premières boutiques Medmen Canada devraient ouvrir à la fin de l’année 2018, quelques mois après la légalisation officielle de la marijuana.