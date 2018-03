[VIDÉO] Yama et Kelly reprennent «Let it Be» et livrent la prestation la plus bouleversante de l’histoire de La Voix!

En six saisons de La Voix, jamais un duel n’a été aussi bouleversant que celui opposant Yama et Kelly de l’équipe de Garou.

Impossible de ne pas verser une larme en voyant les deux candidates reprendre la chanson Let it Be.

D'ailleurs, parlez-en à Nanette Workman, qui ne pouvait contenir ses larmes en voyant les deux candidates reprendre ce classique des Beatles.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Dès les répétitions, la mentore de l'équipe de Garou a été happée par les voix et l’interprétation de Yama et Kelly. Elle était inconsolable tout au long de la prestation.

Bien qu’il existe d’innombrables versions de ce classique de Beatles, rares sont celles qui parviennent à nous chavirer de la sorte.

PHOTO COURTOISIE

PHOTO COURTOISIE

Après le duel, le vétéran des coachs, Éric, a déclaré qu’il s’agissait d’un «moment de grâce». Soufflée par l’émotion, Lara Fabian a dit qu’il s’agissait d’un moment «plus grand que ce qu’un être humain peut comprendre».

Après une longue (et pénible!) réflexion, coach Garou a choisi de garder Yama dans son équipe.

Sans surprise, les trois autres coachs se sont montrés intéressés par Kelly.

«Ton âme nous fait vibrer d’une façon exceptionnelle. C’est l’être humain que je suis qui serait heureux de travailler avec toi», a lancé Lara. Le message de la chanteuse a visiblement touché Kelly droit au cœur, puisque c’est avec elle que la candidate a choisi de poursuivre l’aventure.