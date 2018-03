Quand les grandes entreprises se cassent la gueule : 10 «flops» commerciaux

Les entreprises les plus prestigieuses ne font pas toujours des produits à succès. Il leur arrive même de subir de glorieux échecs.

Si t’as vécu des projets pénibles au boulot ou si ta PME a essuyé des revers, rappelle-toi que même les plus grandes entreprises et leurs armées d’experts marketing l’ont déjà échappé aussi!

1. Ford Edsel

En 1957, Ford a lancé une nouvelle voiture au nom d’Edsel – homonyme du fils d’Henry Ford. Aujourd’hui, ce nom est aussi synonyme d’échec.

En effet, après avoir investi 400 millions de dollars dans la Ford Edsel, la compagnie a dû la retirer du marché en 1960 parce que pratiquement personne n'en voulait.

2. New Coke

Instagram

Que serait Coca Cola sans sa mythique recette d’eau brune sucrée et gazéifiée? Un secret bien gardé qui vaut des milliards.

En 1985, la compagnie a eu la mauvaise idée de troquer leur produit vedette pour le New Coke. L’objectif étant de damer le pion à Pepsi qui grugeait ses parts de marché.

Les consommateurs ne l’ont pas digéré et l’entreprise est vite revenue à la formule classique.

3. Pepsi AM, Crystal Pepsi

AFP

Pepsi n’est pas en manque d’échecs non plus. En 1989, la compagnie a voulu viser les buveurs de cola matinaux avec Pepsi AM. L’initiative est vite retournée se coucher.

L'entreprise a décidé d’innover à nouveau dans le vide, en lançant Crystal Pepsi trois ans plus tard. Un cola bien ordinaire et incolore, qui n’a charmé ni Monsieur ni Madame Tout-le-monde avec son marketing un peu cheap.

4. Coors Rocky Mountain Spring water

Instagram

En 1990, Coors pensait faire un bon coup en lançant sa propre marque d’eau de source. Sans surprise, le breuvage n’a donné soif à personne.

Quand tu t’appelles Coors, tu fais de la bière, un point c’est tout.

5. Zune de Microsoft

AgenceQMI

En 2006, Microsoft a voulu faire compétition à l’iPod d’Apple. Cette tentative a rapidement été envoyée dans le département des fails.

Et en plus, ça s’appelait Zune...

6. HD-DVD

AgenceQMI

La bataille pour la succession haute définition du simple DVD a commencé en 2006. Le HD-DVD était bien parti, soutenu par les efforts de Toshiba, mais la diplomatie économique de Sony avec son DVD Bluray a mis tout le monde d’accord.

En effet, la technologie a été reprise par Warner Bros, la Play Station 3 s’est affublée de support Blu-Ray, et c’en était fini du HD-DVD, deux ans seulement après son lancement.

7. McDo, Arch Deluxe

Instagram

En 1996, McDonald’s a sorti un burger moins fast food et plus gastronomique, afin de séduire les consommateurs plus sophistiqués. L’entreprise a dépensé 100 millions de dollars pour atteindre une clientèle cible qu’elle n’avait pas.

Quand on constate la réussite de Shake Shack et de Five Guys, on se dit que la légendaire arche dorée a probablement été victime de son image.

8. Google Lively

Capture d'écran Youtube

Contrairement à la croyance populaire, Google n’est pas juste une histoire de triomphes technologiques. À l’époque où le monde virtuel en ligne avait la cote, le géant du web a lancé un jeu concurrent à Second Life. Même recette, excepté que les relations sexuelles virtuelles y étaient interdites.

Résultat: Lively by Google n’a pas duré plus de six mois. L’abstinence n’a jamais fait de bien à la consommation.

9. Fire Phone

Instagram

Amazon et son président Jeff Bezos (l’homme le plus riche de la planète) n’ont plus besoin de présentation. Malgré la gloire, leur feuille de route cumule tout de même quelques revers.

C'est le cas notamment du Fire Phone, qui est passé sous le radar après le succès de la Kindle Fire. L'appareil n'était pas assez performant et manquait d'applications pour faire de l'ombre aux Apple et Samsung de ce monde.

10. Cocaine

Instagram

Quand ton marketing consiste à te présenter comme une alternative à une drogue dure, il faut s’attendre à un certain désagrément de la part des autorités. 2,5 fois plus fort en caféine qu'un Red Bull, la boisson énergétique a été retirée du marché américain en 2007, avant d'y retourner sous un nouveau design.

Cocaine n'a jamais vraiment fait fureur. Meilleure chance la prochaine fois.