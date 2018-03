Abandon d’enfant: la gardienne d'Hochelaga plaide coupable

Une gardienne qui avait abandonné une fillette d’un an dans un appartement en feu a finalement plaidé coupable ce lundi, écopant d’une journée de prison en raison de sa détention préventive.

« Je regrette tout ce qui est arrivé... J’aime beaucoup l’enfant, c’est mon arc-en-ciel, s’il lui était arrivé quelque chose, je serais morte », a sangloté Josée Milot, ce matin au palais de justice de Montréal.

Milot, 50 ans, devait subir son procès pendant toute la semaine. Les policiers qui avaient sauvé in extremis la petite étaient prêts à témoigner. Mais l’accusée a fait volteface et a plutôt plaidé coupable d’abandon d’enfant et de négligence causant un incendie et des lésions.

L’affaire s’était déroulée le 31 août dernier, dans le quartier Hochelaga à Montréal. Ce jour-là, Milot s’occupait d’une petite d’un an, parce que sa mère était partie hors de la province pour le travail. Ce n’était pas la première fois que Milot s’en occupait, mais cette journée-là, elle avait consommé du crack.

Pendant qu’elle cuisinait dans l’appartement de la petite, un feu s’est alors déclaré sur un rond de poêle. Elle a alors tenté de l’éteindre avec des amas de vêtements, mais sans succès. La femme est alors descendue dans son logement.

Héroïsme policier

Le feu a rapidement pris dans l’appartement. Un voisin, sentant une odeur de brûlé, a alors averti des policiers qui terminaient une autre intervention à proximité. S’en est suivi un branle-bas de combat pour évacuer l’immeuble, jusqu’à ce qu’ils entendent des pleurs de bébé dans l’appartement en feu.

« Immédiatement, ils vont tout faire pour localiser l’enfant, a expliqué la procureure Roxane Laporte. La fumée était très très dense, ils ont dû se relayer pour trouver l’enfant. »

À un moment, les policiers ont dû s’attacher entre eux pour ne pas se perdre dans le logement. Certains ont même subi des brûlures, mais ils ont fini par trouver la petite, qui s’en est sortie sans séquelles.

« Ils ont mis leur vie en danger et nous tenons à les remercier », a fait savoir l’avocat de Milot, Antonio Cabral.

Désintoxication

Depuis son arrestation, Milot a multiplié les démarches pour en finir avec son problème de toxicomanie.

« À l’époque, madame était dans un creux, ce n’est pas la même femme aujourd’hui », a reconnu Me Laporte.

C’est ce qui a poussé les parties à s’entendre sur une suggestion commune de 10 mois et demi de prison, considérant tous les faits présentés à la juge Mélanie Hébert.

Mais même si elle sortira de prison demain au plus tard, Milot ne sera pas de retour chez elle. De sa propre initiative, elle ira suivre une thérapie fermée pour son problème de drogue. Par la suite, elle sera soumise à une probation, pendant laquelle elle ne pourra pas être la seule responsable d’un enfant.

« Vous ne me reverrez plus », a conclut l’accusée, à la toute fin de l’audience.