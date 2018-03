Agresseur et... gagnant d'un concours d'écriture

Les organisateurs d’un concours d’écriture ont décidé de revoir leurs règles après avoir réalisé qu’un texte sacré gagnant était signé par un agresseur qui a violé et séquestré une femme pendant 24 heures.

«Je pris la résolution d’être grand et fort pour ne jamais plus manquer de lumière», peut-on lire dans le texte gagnant de l’édition 2017 du concours «Ma plus belle histoire».

L’auteur est Patrick Lévesque Paquette, qui a plaidé coupable à 17 chefs d’accusation pour avoir enlevé, agressé et séquestré une Montréalaise en 2015. Fortement médiatisée, l’histoire d’horreur vécue par la victime a même fait l’objet d’un livre paru il y a deux semaines.

Dès cette année, l’identité des auteurs incarcérés n’apparaîtra plus dans le recueil final afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise et ne plus courir le risque de heurter de potentielles victimes, indique la Fédération des syndicats enseignants (FSE), qui organise le concours.

«Déchaîné»

Chaque année, 50 textes d’étudiants à l’éducation aux adultes, dont plusieurs en milieu carcéral, sont couronnés. Le recueil est ensuite publié à 5000 exemplaires. L’étudiant gagnant hérite d’une somme de 200 $, dit la vice-présidente Sylvie Théberge.

«On juge les textes, et non les personnes», souligne-t-elle.

Dans le texte de deux pages intitulé «Déchaîné» et signé par Lévesque Paquette, le narrateur se décrit comme un arbre ayant poussé malgré un feu de forêt.

«À la fonte, je pris tant d’espace pour mes feuilles que les plantes environnantes moururent d’inanition», raconte-t-il.

«Un jour, je serai le plus grand végétal des environs, car après tout je suis un chêne», conclut le narrateur.

Candidats anonymes

Le recueil de 2017 était déjà publié quand les antécédents de l’auteur gagnant ont été portés à l’attention du comité. De plus, les gagnants sont sélectionnés par des bénévoles qui reçoivent des textes anonymes.

Jusqu’à l’an passé, les noms des gagnants et des enseignants qui les ont encadrés apparaissaient toutefois dans le recueil.

De retirer le nom des auteurs incarcérés dans les futurs recueils est une mesure «sensible à ce que peuvent vivre les victimes», félicite Stéphanie Tremblay du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.

«C’est extrêmement confrontant pour elles de voir l’agresseur récompensé alors qu’elles-mêmes continuent de vivre des obstacles au quotidien.»

C’est pourquoi la décision de cacher les noms des criminels dans le recueil est bonne, mais peut-être pas complètement suffisante, selon Mme Tremblay. «Socialement, c’est questionnable [de les glorifier].»

Au contraire, la FSE a pris une décision équilibrée qui permet de souligner les efforts de réhabilitation que font certains détenus, croit Jici Lauzon, porte-parole du concours.

«Apprendre à s’exprimer plutôt que de tout casser, c’est un plus pour la société», résume-t-il.