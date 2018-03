Beausoleil s’attend à davantage

RIMOUSKI | Les joueurs de l’Océanic de Rimouski devront montrer davantage les dents s’ils veulent l’emporter contre les Wildcats de Moncton. La troupe de Serge Beausoleil n’arrive plus à imposer son rythme en début de match depuis un mois et se retrouve souvent à la remorque de ses adversaires.

Bien au fait de la situation, le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic souhaite que ses gros canons créent beaucoup plus de circulation devant le gardien des Wildcats, Mark Grametbauer, lors de la troisième rencontre de la série prévue ce soir au Nouveau-Brunswick. L’affrontement huitième de finale est à égalité 1-1.

« Il y a des gars qu’on ne voit pas patiner en ce moment », soutient-il. « J’aimerais beaucoup qu’ils se manifestent. J’ai placé Alex-Olivier Voyer au centre, [Denis] Mikhnin est possiblement l’un des attaquants les plus talentueux et il est carrément invisible. On a besoin de cette bougie d’allumage là et il ne semble pas se pointer. C’est un sport de passion le hockey. Il faut la mettre sur la patinoire et savoir la gérer de la bonne façon. »