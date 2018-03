Ce député a visiblement besoin d’une mise à jour de son site web...

Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre vit-il dans le passé? C’est du moins ce que laisse croire son site web qui a visiblement besoin d’une bonne mise à jour...

En effet, sur son site web de député, Gaétan Lelièvre dit encore être «porte-parole de l'opposition officielle pour la Stratégie maritime, porte-parole de l'opposition officielle en matière de pêcheries et porte-parole de l’opposition officielle responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine».

Photo capture d'écran

Le hic c’est que M. Lelièvre siège comme indépendant depuis près d’un an. Il fut chassé du caucus péquiste en mai 2017 après que notre bureau d’enquête eut révélé qu’il avait accepté des cadeaux et sollicité «certains avantages» de la firme Roche à l’époque où il était directeur général de la Ville de Gaspé en 2008 et 2009.

De plus, dans la section «fonctions actuelles» on peut lire que M. Lelièvre est «membre de la Section du Québec de l’Association parlementaire Nouveau-Brunswick–Québec (APNBQ) depuis le 20 juin 2014» et qu’il est aussi «membre de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles depuis le 6 septembre 2015». Or, le député de Gaspé ne siège actuellement sur ni un ni l’autre de ces comités.

Photo capture d'écran

Ah! Nostalgie quand tu nous tiens...